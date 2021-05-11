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Автор Игорь Буккер

Явус Ахмадов: сейчас недооценивают значение Кавказской войны для Российской империи

Наследие » Россия

О том, сколько было кавказских войн, а также об их хронологии и военных потерях в этот период рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру российский и чеченский историк, политический деятель, государственный советник Российской Федерации первого класса, профессор, кандидат исторических наук Явус Зайндиевич Ахмадов.

Явус Ахмадов: сейчас недооценивают значение Кавказской войны для Российской империи

Кавказские войны

— Явус Зайндиевич, поговорим о Кавказской войне, не привязываясь к дате определенной. Потому что сроки ее, по разным историческим оценкам, разные. Кто-то это относит к временам Бориса Годунова. Потом шейх Мансур был при Екатерине. При Павле, после того как Картлийское царство, Грузинское присоединено. Но в основном после того как был назначен Ермолов, война 1817 года начинается. Как к хронологическим рамкам у вас в Чечне относятся?

— Вы правы. В исторической науке есть понятия "кавказские войны" и "кавказская война". Иногда они совпадают.

С начала выхода Московского государства в XVI веке на Кавказ и Терек, была построена русская крепость. И с этого времени начинаются контакты Московского государства с народами Кавказа. Дело в том, что в тот период Московское государство боролось с Крымским ханством, которое было основным противником, помимо Польско-литовского государства. Поэтому в поисках союзников, воинов, и другие моменты там были (геополитические моменты, выход на восток, торговля в Каспийском бассейне) — это все влекло Россию на Юг. Помимо мирных контактов, были и военные. Например, в 1604–1605 годах Борис Годунов направил на Северный Кавказ армию (8 тысяч стрельцов) для покорения Дагестана и выхода в Грузию, православной христианской союзницы, которая просила подданство, точнее, Восточная Грузия. Плюс еще местные силы гарнизона и горцев, которые уже были на службе России.

Армия была разгромлена, и это было одной из причин, которые привели к падению династии Годуновых.

Были еще XVII-XVIII века, те или иные военные перипетии, причем иногда довольно серьезные. Например, Екатерина II Великая ставила задачи покорения всего Кавказа, всей европейской части Османской империи, всего бассейна Черного моря и создание восточной империи во главе с внуком Константином или Григорием Потемкиным.

Но мы будем оперировать 1817-1859 годами — это война на Северо-Восточном Кавказе и 1817-1864 годы — это война на Северо-Западном Кавказе. Там Черкесия, а здесь Дагестан и Чечня — основные участники Кавказской войны.

Почему этот период выделяют отдельно? Это уже была война едва ли не позиционная:

  • линии обороны,
  • линии наступления,
  • крепостные линии,
  • казачьи линии.

То есть речь шла не о единовременной экспедиции раз в 5 лет или раз в 3 года. Это была уже постоянная война, где с обеих сторон действовали организации, здесь имамат Шамиля, уже государство, здесь Российская империя.

Чеченцы в Русско-Кавказской войне
Чеченцы в Русско-Кавказской войне

Исторические исследования

В настоящее время мы, российские граждане, российская историческая наука, недооценивают значение Кавказской войны для истории всей Российской империи. Почему? Представьте себе XIX столетие. Что мы помним из учебника истории и вообще из той массы исторических фактов, которые валятся на нас из телевидения, книг, литературы, что мы помним о войнах России в XIX веке?

— Конечно, наполеоновское нашествие.

— Да, нашествие Наполеона. Русско-турецкие войны. Крымская война. Всё.

— Вы знаете, как сказать. В русской классике об этом много, начиная со стихотворения Лермонтова "Валерик", прекрасного рассказа "Хаджи-Мурат", "Рубки леса" Толстого.

— Это в XIX веке. В XIX веке русское общество знало больше о Кавказской войне.

Дело в том, что ни одна война в истории России до конца XIX века не была столь продолжительной, кровопролитной и затратной, как Кавказская война.

Наполеон пришел и ушел в течение одного года. Это не может сравниться с Кавказской войной, которая продолжалась на территории почти тысячи километров от Черного моря до Каспийского в районах с очень сложным рельефом — леса, горы, потоки, горные реки, вершины, с массами войск, которые были использованы в этой войне, артиллерией и расходами. Я скажу по данным Лаптева. Это петербургский историк, я его с большим вниманием всегда читаю, и он сейчас наиболее объективный в изучении этой войны.

— А чеченские историки есть, кто занимается этой темой?

— Историк Шахрудин Гапуров. Его книга называется "Чечня в период Кавказской войны". На сегодня это наиболее сильный историк на Северном Кавказе, который изучил Кавказскую войну не просто как явление. Он изучил ее каждодневное содержание: какие бои были, какие факты, события сегодня, завтра, и так на протяжении последних 25 лет. У него более десятка монографий на тему Кавказской войны.

Русско-Кавказская война 1763-1864
Русско-Кавказская война 1763-1864

— То есть было все хорошо задокументировано?

— Да-да. Он исследовал практически каждый месяц, каждый день Кавказской войны. Он говорит, что за период Кавказской войны погибло… Имеются в виду и боевые российские потери, и санитарные:

  • болезнь,
  • скоропостижные смерти,
  • несчастные случаи,
  • смерть от ран.

Он оценивает как миллион человек. Для XIX века это громадное число, даже если оно растянуто на 30-40 лет.

— А что касается местного населения?

— Чечня вошла в Кавказскую войну при Ермолове в 240 тысяч человек, а вышла из нее с населением 150 тысяч человек. Но при этом мы должны экстраполировать, а сколько было бы населения, если не было бы Кавказской войны. Учитывая высокий прирост населения, получается 450 тысяч было бы. То есть погибло почти 100 тысяч, и неродившихся вследствие болезней и так далее получается еще сотня тысяч. Это была колоссальная плата для маленького народа. Лаптев говорит о потерях одного миллиона человек.

Второй момент: шестая часть государственных доходов тратилась на ведение боевых действий на Кавказе. Боевых с учетом строительства. Причем расходы нарастали с ростом армии. После Крымской войны Россия смогла сосредоточить только на Северо-Восточном Кавказе 250 тысяч солдат и офицеров. Примерно 200 тысяч на правом фланге — на Северо-Западном Кавказе.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы войны кавказ история явус ахмадов
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