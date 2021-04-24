Врачи, лечившие Ленина, умирали при странных обстоятельствах

Смерть Владимира Ильича Ленина повлекла за собой вереницу загадочных смертей людей, которые были причастны к его лечению.

Изучая в архивах медицинские документы, касающиеся лечения вождя мирового пролетариата, врач-геронтолог Валерий Новосёлов обратил внимание на то, как потом развернулся молот истории, повлияв на судьбу врачей.

Об этом он в эфире программы "Точка зрения" рассказал ее ведущему Игорю Буккеру.

Читайте начало интервью:

Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются

Смерть Ленина — совершенно секретный медицинский детектив

— Четверо врачей, ведущих российских неврологов, среди которых был академик Бехтерев, консультировавшие и лечившие Ленина, с 1927-го по 1928 год умерли. И один из них — это известно — с признаками отравления.

Это история Бехтерева Владимира Михайловича, который приехал в Москву, а вернулся в Питер уже в урне в виде праха. То есть он не только умер, но его вскрыли на дому, вскрывал, как и Ленина, Абрикосов, и в этот же день его кремировали.

Времена были такие недобрые, ситуация раскручивалась очень необычно, и врачи, причастные к этой истории, или помалкивали, или гибли.

— А клятва Гиппократа? Зачем же было уничтожать людей, которые не должны, в общем-то, как тайну исповеди, рассказывать?

— Смотрите, они были лечащими врачами, поэтому они молчали. А Бехтерев в 1928 году должен был поехать на международный конгресс (Бехтерев — это не величина российского масштаба, это величина мирового масштаба), и ясно, что 70-летний академик, генерал медицинской службы царской армии, упрямый, великий, мощный, если бы его спросили на конгрессе ученые, что там с Лениным, с мозгом, что с болезнью, то вряд ли бы он стал уходить от ответа и что-то придумывать, какой-то диагноз несуществующий.

Вот и убрали, чтоб не сболтнул лишнего. Это версия его семьи.

Спецлаборатория изучала мозг вождя

— Зачем было создавать специальные лаборатории по изучению мозга Ленина?

— Я сильно сомневаюсь, что Сталин не любил Ленина. Скорее всего, с его стороны это было фанатичное поклонение. Они фактически близнецы-братья, в разном исполнении, в разном сочетании, с разной историей, но это фактически одно целое. И поэтому именно Сталин приложил все силы, чтобы оставить мозг Ленина здесь, он уравнял шансы. Он уравнял шансы маленькой лаборатории, чтобы что-то доказать всему миру.

— Позже институт мозга чем-то занимался? Или только Лениным началось и на нем закончилось?

— Ну, по сути, это привело к созданию великой школы ученых. Институт мозга — это сложно, всегда надо строить правильно фундамент. Если вы строите неправильно фундамент, то у вас потом здание будет никакое. Здесь политические были задачи. И поэтому когда я пришел в конце 80-х в институт, меня удивило, что, с одной стороны, есть великие ученые, а с другой стороны, половина прохиндеев от науки, которые подгоняют данные, статистикой играют.

Профанация науки.

Цитоархитектоникой не было показано никаких выдающихся особенностей у Ленина, пытались морфологический субстрат найти.

Есть доклад Калинина, там порядка 30-ти страниц, которые основались на 300-страничном докладе Института мозга. Они работали 10 лет. И ничего особенного там не найдено и найдено быть не может, потому что гениальность — это функция, то есть как бы голограмма.

Конечно, мозг для этого должен быть здоровым. Но мы знаем, что много великих людей имели заболевания мозга.

Гениальность — это сложная, многомерная конструкция, которая создается в результате ряда исторических, социально-культурных условий.

Революция не бывает следствием чьей-то гениальности

Революция — это вклад всех, в том числе и Корнилова, и Генерального штаба.

Я читаю документы разных лет, и каждый раз революция воспринималась по-разному. Она в 20-х еще называлась переворотом.

— Тот же Троцкий так и говорил: "октябрьский переворот".

— Вот. То есть у каждого было свое восприятие.

Причина смерти вождя

К Ленину относятся все по-разному. К заболеванию — тоже.

Самое главное — это то, от чего лечили врачи, то, от чего он умер.

А заключение очень необычное, оно на русском языке, одно слово на немецком языке — Abnutzungsclerose…Такого диагноза не существует, не существовало и не будет существовать по одной простой причине: потому что (если перевести на русский) это "атеросклероз от износа".

Но атеросклероза от износа не существует! Теория Тома, который ввел этот термин, давно уже была исключена.

В случае с Лениным в документах описан васкулярный сифилис, который привел к образованию аневризмы, и эта аневризма разорвалась.

Все очень типично. А клинический случай самый сложный в истории планеты. И тут русские оторвались.

Кстати, немец Освальд Бумке приехал сюда на неделю понаблюдать за больным, проконсультировать и остался на три недели, настолько было интересно.

Чуть позже, в 1925-м, он придумал интересный термин:

"ятрогения", ятрогенный случай — что означает "побочные эффекты, негативные влияния на здоровье пациента, связанные с действиями медицинского персонала".

И в основе опять медкарта Ленина. Удивительно, да?