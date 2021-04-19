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Автор Игорь Буккер

Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются

Наследие

22 апреля исполнится 151 год со дня рождения человека, чье имя навечно вошло в анналы истории. Тело "вождя мирового пролетариата", основателя Советского Союза Владимира Ильича Ленина по сей день находится в Мавзолее, и периодически вокруг него разворачиваются жаркие политические баталии.

Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются

С ним связано множество тайн, которые до сих пор не раскрыты. Более того, огромное количество документов, которые могут пролить свет на жизнь Ленина, продолжают храниться в архивах под грифом "совершенно секретно".

Завесу тайны смерти основателя СССР в программе "Точка зрения" приоткрыл врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новосёлов.

Много лет назад молодой перспективный студент 2-го лечебного факультета Первого медицинского института имени Сеченова Валерий Новосёлов попал в аспирантуру Академии медицинских наук. Да непросто в аспирантуру, а в Институт мозга.

Здесь нужно отметить, что этот институт был создан в 1924 году как лаборатория, которой предстояло изучать не абы что, а мозг вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина.

— Мало кто знает о том, что в Мавзолее на Красной площади лежит не совсем тело Ленина. Там просто его, скажем так, оболочка. Когда Ленин умер, у него были немедленно изъяты почти все внутренние органы. Изъяты для того, чтобы ученые их тщательнейшим образом изучили.

Главный интерес, конечно, представлял мозг вождя. Для того, чтобы изучить его, была даже создана — специально! — лаборатория. Удивительное событие, учитывая время и место ее создания: в бедной стране, где только-только закончилась Гражданская война, потерявшей до 25 миллионов населения, из которых до 9 миллионов погибли от эпидемического тифа (болезнь эта была катастрофой мирового масштаба).

Большевики, которые умели считать деньги, невзирая на сложности, открыли такую лабораторию. Позже на ее основе был создан целый Институт мозга выдающихся людей того времени.

Там сейчас бесценный архив, в котором хранятся записи, дневники выдающихся врачей. В том числе и лечивших Ленина при жизни.

Представляете: реальная медицинская карта вождя — тоже там.

Мозг Ленина — предмет особого изучения

Есть помещение, в котором хранится мозг Владимира Ильича Ленина. Он порезан на мелкие куски специальным прибором — микротомом, там 31 слайд, 31 тысяча срезов.

— А как мозг Ленина достался институту? Родственники согласие давали? Или тогда, в революционные времена, отношение было проще к этому?

— То, что происходило с телом Ленина, делалось без ведома семьи.

Нет ни одного документа, где бы Владимир Ильич Ульянов и его супруга, Надежда Константиновна Крупская, давали какие-либо разрешения. То есть все решалось Политбюро.

Долгое время вообще никто не знал, что в Мавзолей помещена только оболочка без внутренних органов. Даже без глаз, без сердца, без мозга, без легких, без трахеи, малого таза — там нет ничего.

Сифилис был болезнью рубежа веков

Изучали тогда всё, поскольку он умер от определенного инфекционного заболевания. Это подтверждают записи врачей, которые лечили Ленина. Они писали книги. Например, есть

  • книга под редакцией Алексея Абрикосова, который вскрывал тело Ленина;
  • книга профессора Ганнушкина, известного психиатра, она называется "Сифилис нервной системы";
  • половина книги по психиатрии "Практическая медицина" Виктора Осипова посвящена сифилису нервной системы.

Это заболевание тогда носило характер пандемии.

  • До 43% населения страны было поражено.
  • Вдоль железных дорог на Урале поселки были поражены до 100 %.

Причем были очень необычные пути заражения, но преобладал бытовой.

Вот и Владимир Ильич оказался в числе заразившихся….

Собственно, с этого и начался мой научный интерес.

Совершенно секретно

Когда я начал изучать документы, оказалось, что архивы закрыты на 75 лет: с 1924 по 1999 год.

Когда гриф был снят, меня допустили до них, но ненадолго. В 2017-м оказалось, что срок секретности продлен аж до 2024 года по требованию покойной ныне племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой.

Каковы на самом деле причины смерти Ленина — смотрите в полном выпуске программы "Точка зрения".

Редактор: Ольга Лебедева
Темы сифилис владимир ленин валерий новоселов
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