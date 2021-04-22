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Автор Игорь Буккер

Смерть Ленина – совершенно секретный медицинский детектив

Наследие

Смерть вождя мирового пролетариата, чье тело лежит в Мавзолее на Красной площади, до сих пор окутана паутиной тайн.

Смерть Ленина – совершенно секретный медицинский детектив

Врачу-гериатру Валерию Новоселову удалось поработать с засекреченными медицинскими документами — дневниками врачей, лечивших Владимира Ильича Ленина.

О сделанных открытиях он рассказал в эфире программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются

— Здоровьем Ленина занимался большой коллектив врачей — настоящих светил медицины.

Среди них, к примеру, основатель советской школы патологической анатомии Алексей Иванович Абрикосов, который вскрывал Владимира Ильича Ульянова.

Позволю себе напомнить, что настоящая причина смерти Ленина долгие годы не называлась. Для того, видимо, чтобы ее скрыть понадежнее, даже вскрытие после смерти проводилось не в специально оборудованных для таких целей прозекторских, а прямо в Горках. Смерть Ленина констатировали три врача, а уже на следующий день была привезена комиссия из 11 докторов, которая и проводила вскрытие.

Это сейчас известно, что убил Ильича сифилис, который свободно "гулял" не только по послереволюционной России, но и по всему миру. А в советское время "постыдную болезнь" успешно постарались скрыть.

Тогда же после того, как было получено подтверждение от врачебной комиссии, органы умершего вождя были изъяты для всестороннего изучения… Совершенно секретно.

— Валерий Михайлович, а ранение Ленина как-то сказалось на его здоровье?

— Несомненно, само ранение никак не повлияло на течение болезни. А вот психическая нагрузка — очень даже.

Пациентам с таким, как у Ленина, диагнозом неврологи запрещали не только переохлаждаться, но и настоятельно рекомендовали исключить любые нагрузки: эмоциональные, физические, психические — им предписывалось закончить дела и уехать в деревню.

— Возраст Ленина играл роль в течении болезни?

— Алексей Михайлович Кожевников — ведущий нейросифилидолог Москвы, вел дневник истории болезни Ленина до 7 мая 1923 года.

Согласно описанному в нем анамнезу, развивался Ульянов по возрасту. То есть не было у него врожденного сифилиса, который влияет на нервную систему, на развитие ребенка, такие дети отстают в развитии.

В семье Ульяновых все дети были умными. Никакого врожденного сифилиса быть близко не могло.

Там указано, что

  • в 1892 году пациент переболел сыпным тифом,
  • в 1893-м — тяжелой формой малярии,
  • в 1896-97-м — пневмонией.

То есть до 1921 года, когда начались эти изнуряющие боли, из-за которых он перестал работать, человек ничем не болел.

  • Значит, здесь могут быть только гипотезы. То есть мы не знаем, где он заразился, знал ли о том, что был заражен.

Вот такая реальная ситуация.

Мог ли Сталин невольно убить Ленина

— Вы сказали, что на течение болезни могли влиять стрессы. Мог ли стать спусковым крючком демарш Ленина по отношению к Сталину, который тогда нецензурно оскорбил Надежду Крупскую по телефону?

— Да. Это в дневниках врачей есть. И это, действительно, сказалось очень негативно на состоянии здоровья Ленина.

Стрессы этим пациентам противопоказаны.

В медицинской литературе, например, описан случай, когда некий офицер увидел, как толпа напала на городового и убила его. Тот офицер упал и не смог встать — у него в анамнезе был сифилис.

  • То есть скандал со Сталиным вполне мог усугубить течение сифилиса у Ленина.

— Есть версия, что именно Сталин по просьбе Ленина дал ему яд. Получается, что, несмотря на разрыв отношений, яд Ленин мог попросить только у него. Яда в организме Владимира Ильича Ленина найдено не было?

— Юрий Михайлович Лопухин указывает, что было три заключения о смерти. Я лично видел только одно. В нем про яд нет ничего.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы сифилис иосиф сталин владимир ленин надежда крупская валерий новоселов
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