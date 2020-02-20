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Игорь Буккер

Барон Шафиров: из грязи в князи, или власть портит людей

Наследие » Россия

После Прутского похода и пребывания в османской тюрьме карьера Петра Павловича Шафирова достигла апогея. Он вошел в число приближённых Петра Великого. Прекрасно знакомый с европейским этикетом, барон Шафиров с годами превращался в азиатского деспота. Самодовольный барин не брезговал рукоприкладством в отношении своих подчинённых.

Барон Шафиров: из грязи в князи, или власть портит людей

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Нелепые придирки и чванство начальника привели к натянутым отношениям с сотрудниками ведомства. Остальных преданных Шафирову служащих умело подчистил президент Коллегии иностранных дел Гавриил Иванович Головкин, взаимоотношения с которым сразу же не сложились. Хотя последний не был дипломатом, в окружении Петра Первого он был ближе к царю, при особе которого состоял с 1686 года, чем подканцлер Шафиров.

Проглядел Шафиров и возвышение исполнительного трудоголика Андрея Ивановича Остермана. Этот уроженец Вестфалии стал любимчиком царя после подписания Ништадского мира со Швецией, за что был возведён в баронское достоинство.

Такого рода "прегрешения" никак не сказывались на судьбе барона, если бы не павшее на него подозрение в пропаже 5 389 ливров казённой валюты. Воспользовавшись отсутствием президента Юстиц-коллегии графа А. А. Матвеева, Шафирову удалось обвинить в растрате посольского казначея Фёдора Протопопова. Однако граф Андрей Артамонович отправил дело на доследование. В ответ Шафиров принялся всячески третировать графа Матвеева. Вице-канцлер при этом запамятовал, что в ноябре 1721 г. в подведомственной ему коллежской канцелярии внёс сумму за сувенирное "золотое яичко".

После того, как Пётр Шафиров посодействовал в получении его младшим братом, советником Берг-колегии Михаилом Шафировым 298 рублей 84 копеек, в атаку на барона ринулся генерал-майор Скорняков-Писарев.

Шафиров, о низком происхождении которого "Правда.ру" уже писала, начал с оскорбления личности: дескать, Скорняковы-Писаревы произошли "от площадного писаря и от скорняка", "не имея крестьян, сам пахал", о чём говорит отсутствие у него азов воспитания, "дядя его родной за воровство повешен". От словесной перепалки перешли к жалобам Петру, пребывавшем в Персидском походе.

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Вернувшийся триумфатор тотчас отрешил от должности обоих склочников и назначил разбирательство о пропавших 5 389 ливрах. Шафиров в хищении сознался, но лишь после оглашения приговора. 13 февраля 1723 г. Петра Павловича признали виновным и в подлоге при оформлении постановления о жалованье брату, а также в нарушении порядка на заседаниях Сената. И хотя с юридической точки зрения не всё было проделано грамотно, Петра Шафирова, лишив титула, чинов и наград, приговорили к смертной казни.

Государева резолюция на приговоре гласила: "Учинить все по сему кроме действительной смерти, но сослать на Лену".

Воссев на троне, Екатерина I вернула Шафирова из ссылки, восстановила титул и назначила барона президентом Коммерц-коллегии. 19 июля 1727 г. Верховный тайный совет по инициативе Головкина направил его в Архангельск заниматься китовым промыслом. Шафиров запросился в отставку. Просьба была удовлетворена. Императрица Анна Иоанновна снова назначила Шафирова к присутствию в Сенате, вернула президентское кресло в Коммерц-коллегии, чин действительного статского советника.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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