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Игорь Буккер

Как дипломат Шафиров спас русскую армию и царя с царицей

Наследие » Россия

Барон Петр Павлович Шафиров интересен не только тем, что это был единственный высокопоставленный еврей в администрации Петра Великого.

Как дипломат Шафиров спас русскую армию и царя с царицей

Можно припомнить миф о начале карьеры будущего сенатора и вице-президента Коллегии иностранных дел. Царь Пётр Алексеевич, прогуливаясь по московским торговым рядам, приметил расторопного молодого парня и выведал, что тот знает немецкий, французский и польский языки, которым обучил его отец, переводчик Посольского приказа.

Еврей Петра Великого

  • Во-первых, Петр Шафиров официально числился переводчиком только немецкого языка.
  • Во-вторых, на дипломатическую службу его выдвинул не государь (впервые лично познакомившийся со служившем 4-5 лет в Посольском приказе переводчиком), а думный дьяк Андрей Андреевич Виниус.

Автор "Истории Российской" Василий Татищев писал, что "доктор Данила фон Гаден имел близкого свойственника Шашу, польского жида, которого, крестя, болярин Богдан Матвеевич Хитрой и, свободя его из холопства, написал в посад, и оной сидел в завязочном ряду. И от сих обеих произошли фамилии Фонгадановых и Шафировых".

Свидетельство тайного советника В. Н. Татищева подтверждает доношение Сенату генерал-майора Григория Григорьевича Скорняков-Писарева и другими сохранившимися документами.

Действительный тайный советник барон Пётр Шафиров, появившийся на свет в 1669 году, был рождён холопом. Его отец Шая Сапсаев, в крещении Павел Филиппович, с 1659 по 1680 год состоял в холопстве у Богдана Матвеевича Хитрово. Памятуя о низком происхождении другого "птенца гнезда Петрова", светлейшего князя Меншикова, это неудивительно.

Социальный лифт вознёс "перевотчика Петрушку Шафирова" не просто на самый верх в иерархии правительственных переводчиков, но приблизил к телу самого государя. Петр Шафиров самостоятельно изучил голландский язык, что позволило ему попасть в состав Великого посольства 1697-1698 гг. Казалось бы, вернувшемуся в Россию царю более не надобны услуги переводчика голландского языка, но Шафиров выказал и другие свои таланты. Поэтому мы видим Петра Павловича рядом с Петром Алексеевичем и в военных походах, и в поездках по любезному Отечеству.

Внезапная победа: Заключение Прутского мирного договора

Куда более истории происхождения интересна загадочная роль Шафирова в переговорах во время неудачного для русских Прутского похода. Петровские войска изнурены до предела, почти нет кавалерии и боеприпасы на исходе. Продовольствие приходится экономить. С ближайших высот турецкая артиллерия постоянно выкашивает обороняющихся. Как 38 тысячам русских солдат прорваться сквозь 200-тысячную турецко-татарскую армию?

Шанс на спасение — нулевой. Вместе с Петром могли сгинуть или попасть в рабство многие из ближайшего окружения царя. Будущая императрица Екатерина Алексеевна почти стопроцентная кандидатка в султанский гарем. Неожиданно враг соглашается на переговоры и 12 июля 1711 г. даже заключили мир.

Допустим, подкупил Шафиров великого везира Балтаджи Мехмед-пашу 150 тысячами червонных, которые доставил в турецкий лагерь ротмистр Артемий Петрович Волынский. Так ведь, испугавшись слухов о взятке, великий везир не просто не притронулся к деньгам, но позже часть суммы переправили в Россию. Довольно значительная часть ушла на содержание в турецкой тюрьме Петра Шафирова, отправившегося в Высокую Порту заложником.

Вернувшийся в ноябре 1714 г. домой Пётр Шафиров, спустя 4 года уже заседал в Сенате, а в мае 1719 г. был пожалован в кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного. Годом ранее старшая дочь рождённого в холопстве крещёного еврея Шафирова вышла замуж за князя Долгорукого. Правда, самого барона это не избавит от опалы, но это уже другая история.

Продолжение следует…

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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