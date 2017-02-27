Февраль-1917: первая "цветная революция"

Что произошло более100 лет назад? Начались беспорядки в Петрограде. Командование округа не захотело применить силу против бунтовавших. Солдаты стали переходить на сторону противников режима. Это общеизвестно, но наши историки умолчали, что в феврале 1917 года во всей империи царили тишь да благодать. Это в 1905-1907 годах революция охватила всю страну, как в песне — "от Кронштадта до Владивостока".

Начальник штаба русской армии Алексеев провел генеральский референдум среди командующих фронтов и флотов, и все высказались за отречение монарха. Среди них был командующий Кавказским фронтом великий князь Николай Николаевич. Кстати, он был одним из главных заговорщиков. Генералы и адмиралы единогласно потребовали от императора отречения.

Императора не поддержала ни одна часть русской армии и ни один корабль русского флота. Мало того, никто из 30 великих князей палец о палец не ударил, чтобы защитить главу рода Романовых. Причем Николай Николаевич, Николай Михайлович, Кирилл Владимирович и некоторые другие великие князья выразили поддержку Временному правительству.

Буржуазная революция в форме масонского заговора

Во времена Хрущева и Брежнева наши горе-историки всеми силами доказывали, что Февральская революция была организована большевиками. Кстати, сейчас ту же песню поют антикоммунистические СМИ и политики уровня Жириновского.

Увы, никто ни тогда, ни сейчас не может назвать ни одной фамилии большевика-организатора февральских беспорядков. Все лидеры большевиков в феврале 1917 году сидели "во глубине Сибирских руд" или находились в эмиграции.

С 1927 года и до брежневских времен миллионы участников Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, а также примазавшиеся к ним жулики обивали пороги партийных и советских учреждений, выбивая себе ордена, персональные пенсии, пайки, места в санаториях, квартиры и т. д. Но, увы, среди них не было ни одного "героя Февраля".

Сам же Ленин четко сформулировал: "Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, "разыграна" точно после десятка главных и второстепенных репетиций; "актеры" знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия". Понятно, что Ленин под актерами не подразумевал ни себя, ни своих соратников.

Заменим в ленинской цитате слово "актеры" на "масоны", и все встанет на свои места. В 1912 году в строжайшей тайне был сформирован "Верховный Совет Народов России". Уже через год секретарями Верховного Совета стали Александр Керенский, Михаил Терещенко и Николай Некрасов.

Замечу в скобках, в 1917 году во Временном правительстве: Терещенко с марта по апрель министр финансов, а в мае-октябре — министр иностранных дел; Некрасов был вначале министром путей сообщения, затем министром финансов и заместителем председателя Совета министров; Керенский с марта стал министром юстиции, с мая — военным и морским министром, а с июня по совместительству и главой правительства. Как видим, со дня формирования Временного правительства и до 25 октября 1917 года эта "святая троица" находилась на ключевых постах.

Масонская верхушка использовала для создания структур будущей власти в Петрограде и по всей стране легальные государственные и общественные организации, как то: Государственную думу, городские думы, различные земские организации. Земства регулярно устраивали различные съезды, где общались провинциальные массы из разных регионов. Помимо этого масоны играли важную роль во всевозможных съездах учителей, врачей, агрономов и пр.

Война стала буквально манной небесной для масонов. Земства в патриотическом порыве кидались помогать фронту. Поначалу все выглядело вполне благопристойно — они организовывали лазареты, санитарные поезда и передовые врачебно-питательные отряды.

В 1915 году на базе земств и городских дум был создан Земгор — "общественная" структура по распределению государственных оборонных заказов. Возглавил Земгор масон высокого градуса князь Георгий Львов.

Земгор получил в свои руки большую власть, так как оперировал огромнымифинансовыми средствами, принадлежавшими не общественным организациям, а государству. Он принимал и распределял заказы Военного ведомства на вооружение, снаряжение и питание армии. Все средства для своей деятельности комитет получал из казны и распределял их между местными комитетами. За государственный счет Земгор усиливал свое влияние в предпринимательской и рабочей среде, осуществляя выполнение военных заказов по своему усмотрению, совершая сделки и договоры на крупные суммы и продолжительные сроки, приобретая имущество и содержа многочисленные штаты служащих.

В августе 1915 года Земгор добивается разрешения организовывать дружины за счет средств казны из лиц, подлежащих призыву в действующую армию. Разрешение дружин Земгора вызвало всеобщий протест патриотических сил. В телеграммах монархических организаций на имя первых лиц государства отмечается позорное малодушие "дружинников", таким образом увиливавших от военной службы. Но главное, высказывается опасение, что "эти дружины по данному главарями союза знаку превратятся в отряды революционной милиции на фронте и на местах…". Опасения монархистов оказались справедливыми — земгусары готовились стать новым чиновничьим аппаратом на местах.

Во второй половине 1915 года городское самоуправление в провинциальных городах переходит под контроль Земгора.

В своей основной деятельности Земгор отличался низкой эффективностью: по состоянию на 1 февраля 1917 года получил от военного министерства заказы на 242 миллиона рублей, а выполнил только на 80 миллионов рублей. Таким образом, Февральская революция готовилась много месяцев, да еще на казенные деньги.

Февральская революция была первой классической "цветной" революцией. Единственная разница ее с революциями XXI века — участие высших генералов, которые поставили царю ультиматум. Во всех последующих "цветных" революциях армия полностью сохраняла нейтралитет.

Масонское руководство — Некрасов, Керенский и др., — а также тысячи приват-доцентов, преподавателей гимназий, телеграфистов и прочей провинциальной интеллигенции были уверены, что народ начнет ликовать от одной перемены формы правления и будет терпеливо ждать победы в войне, решения земельного вопроса, национальных проблем и т. д.

Увы, все эти ожидания не оправдались. Сразу после отречения Николая II в марте 1917 года началась настоящая революция по всей стране. Произошли массовые убийства офицеров в армии и на флоте, рухнула воинская дисциплина, офицеры потеряли контроль над вверенными им частями.

В деревнях начинается вялотекущая гражданская война — разгром помещичьих усадеб, поджоги, вооруженные стычки.

Повторюсь, кровавая революция в марте-апреле 1917 года набирала темпы вопреки желанию масонов и без всякого влияния большевиков. Революция шла везде, даже в православной церкви.

Революция в церкви

7 марта 1917 года был организован "Всероссийский Союз демократического православного духовенства и мирян". Его возглавил священник Александр Введенский. Так возникло движение "обновленцев", называвших себя "Живая церковь". Позже эмигрантская церковь будет называть обновленцев агентами ГПУ. Но, увы, "Живая церковь" возникла за 4 года до создания ГПУ, когда Ленин находился еще в Швейцарии.

Весной 1917 года началась революция в… монастырях! Младшая братия во многих монастырях поднялась на старшую. Возникли потасовки, драки, кое-где в ход пошли револьверы. Поводом для конфликтов стали как религиозные вопросы, так и бытовые. Например, где кому стоять на службе, распределение чая, сахара, спичек и т. д. Весьма колоритные рассказы о "монастырских революциях" можно найти в солидной монографии Т. И. Шевченко "Игумен Харитон", изданной Спасо-Преображенским Валаамским монастырем в 2011 году.

В Киеве власть захватили самозванцы, организовавшие Центральную раду. Одновременно с "политической радой" ультранационалисты создают "инициативную церковную раду", о чем хорошо написал митрополит Вениамин:

"Всего там было до пятидесяти человек. Сошлись они от разных организаций и разными путями, иногда "самотеком", иногда от ничего не значащей группы. Было около трех частей священников…

Да у них и цель-то была не церковная, а исключительно политическо-национальная, притом шовинистская, крайняя. "Прочь от Москвы!"…

Один священник с красным упитанным лицом кричит что-то. Я подошел.

— Нехай я пип, — говорит он. — Зла же перший взяв бы ниж и начав ризати кацапив! — выпалил он, бесстыдно глядя мне в глаза".

С момента отречения царя и до 25 октября 1917 года Временное правительство не контролировало Кронштадт, который превратился фактически в независимое государство. Города малороссийских губерний частично подчинялись Временном правительству, частично — Центральной раде. Степной Крым находился под властью самозваного Курултая. А малороссийские села контролировались местными атаманами — Марусями, Грицианами Таврическими и прочая, и прочая…

При Николае II все казачьи войска были опорой самодержавия и управлялись наказными, то есть назначенными царем атаманами. В феврале 1917 года ни одно казачье войско не вступилось за Николая II. Зато повсеместно наказные атаманы были заменены выборными. Фактически возникли независимые гособразования — Войско Донское, Кубанское войско и т. д.

Сепаратизм

Замечу, что отделяться от России желали не только самозваные лидеры "инородцев" и верхушка казачества на Кубани, но и "областники" (леволиберальная буржуазия) в Сибири и т. п. Поначалу они говорили лишь о федеративном устройстве России, а затем — и напрямую об отделении от центра, что советского, что белогвардейского.

Вот, к примеру, сибирский националист (как-то сие словосочетание не выговаривается, в отличие, скажем, от "украинский националист"), Николай Ядринцев утверждал:

"1. Сибирь — угнетенная колония Европейской России.

2. Сибирь имеет свои особые интересы, а следовательно, и задачи ("сибирские вопросы"). Решение этих задач необходимо как для ликвидации колониальной зависимости края, так и для его развития вообще".

А еще в 1865 году в "Томских ведомостях" о типе сибиряка говорилось:

"Этот выработанный тип совокупил в себе свойства азиатских племен со свойствами европейско-русской расы. Утвердивший за собой естественным образом свою самостоятельность, он широким потоком разливается по великой сибирской низменности вплоть до Восточного океана. Он утверждает за собой владычество взамен древних несовершенных рас. Ему-то и суждено в истории мира водрузить великую европейскую цивилизацию среди новых племен, в новозавоеванных землях, которые должны быть его новым Отечеством".

Уже в то время областники рассматривали себя выходцами не из русского, а из "сибирского народа", Отечество которого, соответственно, не Россия, а Сибирь.

Собравшиеся в октябре 1917 года в Томске областники объявили себя "высшим законодательным органом региона" и приступили к составлению конституции Автономной Сибирской Республики. Это было еще до универсала Центральной Рады об отделении от России. Грушевский, Скоропадский и Петлюра отдыхают — куда там древним украм до могучей расы сибиряков.

Григорий Потанин в 1908 году изрек: "Климат — самый упорный, самый закостенелый сепаратист, и ничто не помешает ему вопреки шовинистским, обрусительным и т. п. вожделениям образовать расу".

Важно отметить, что сепаратисты всех мастей претендовали не только на земли, заселенные их народностями, но и на обширные регионы, где преобладали лица других национальностей. Так, поляки требовали возрождения Речи Посполитой "от можа до можа", то есть от Балтики до Черного моря. Финны претендовали на Кольский полуостров, Архангельскую и Вологодскую губернии, а также на всю Карелию. Территориальные претензии сепаратистов многократно перекрывались. Так, на Одессу претендовали поляки, украинцы и румыны. Понятно, что без большой гражданской войны решить эти территориальные споры было невозможно.

Министры Временного правительства рвали глотки, крича о контрреволюции. Ну а с ноября 1917 года это делали советские наркомы. На самом же деле никакой контрреволюции в России не было ни при Временном правительстве, ни при Советской власти.

Липовые белые

Это во Франции с 1792 по 1804 год существовало мощное движение монархистов, стремившихся к реставрации династии Бурбонов. А у нас с марта 1917 года по 1921 год никто не требовал восстановления династии Романовых.

Белые во Франции — это те, кто шел против Республики под белыми флагами с королевскими лилиями. У нас же антикоммунистов с триколором, введенным в начале ХХ века, называли "белыми" по аналогии с французами, то есть, попросту, по недоразумению.

В России партии, течения и группировки боролись за власть, деньги и территории под самыми разными лозунгами, кроме реставрации монархии. Я могу понять историков, которые для собственного удобства делят стороны в войне на красных и белых. Но если давать точные формулировки, то все стороны Гражданской войны нужно разделить на мотивированные и немотивированные, то есть на тех, кто ставил перед собой конкретные цели, и на тех, кто воевал против чего-то, не выдвигая собственных целей.

К мотивированным движениям следует отнести большевиков и националистов. Первые хотели строить социализм, а вторые, сбросив свои социалистические маскхалаты, мечтали учинить свои мононациональные государства, вырезав русских, евреев, поляков, немцев и т. д.

Немотивированные движения — это армии Колчака, Деникина, Врангеля, Миллера и Юденича. Эти генералы никогда не только не выступали за восстановление монархии, но и сами этого не желали. Ну, разве что кто-то мечтал о троне для себя, дорогого.

Идею белых генералов точно сформулировал Антон Деникин, введя термин "принцип не предопределенности", суть которого — надо воевать с Советами. Возьмем Москву, перевешаем большевиков и еще кое-кого, а там уж будем думать о форме правления, земельном вопросе, границах России. Причем даже в приватных разговорах оные генералы ничего путного по всем принципиальным вопросам выдать не могли.

Как известно, в Гражданской войне победили большевики и часть сепаратистов (поляки, прибалты, финны). Украинских, грузинских и прочих побежденных националистов большевики решили умаслить "украинизацией", "грузинизацией" территорий, большинство населения которых не знало ни галицийской мовы, ни грузинского языка. За все эти шуточки большевиков Россия дорого заплатила в 1991 году и продолжает платить поныне.

Читайте о продолжении событий в марте.