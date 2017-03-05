Март 1917-го, или Большевики без Ленина

И вновь о событиях 1917 года - Pravda.ru с помощью историка Александра Широкорада, шаг за шагом ежемесячно восстанавливает ход тех событий начиная с февраля. Предлагаем вашему вниманию обзор за март 2017 года. "Узок круг этих революционеров", которые в итоге пришли к власти. И что примечательно, действовали они в марте почти без Ленина.

В феврале 1917 года партия большевиков была фактически разгромлена охранкой. Немалую роль в этом сыграли секретные агенты. В своих мемуарах "Записки рядового подпольщика" (1924 год) Ц. С. Зеликсон-Бобровская оценивает ситуацию в 1912–1914 годах так: "По части провокаторов Москва в то время, можно сказать, побила рекорд. На протяжении всех этих лет над Москвою висело какое-то проклятие: все бравшие на себя инициативу восстановить Московский комитет нашей партии неизменно запутывались в трех основных чисто московских провокаторах, как в трех соснах: Романов, Поскребухин, Маракушев, — не говоря уже о Малиновском".

Тогда-то и действовал в Москве большевистский комитет в составе трех большевиков и двух провокаторов.

В итоге, в феврале 1917 года Русское бюро ЦК РСДРП состояло из трех человек: А. Г. Шляпников, В. М. Скрябин (еще не Молотов) и П. А. Залуцкий. А собиралось оное бюро в Петрограде в квартире некой Павловой на Сердобольной улице, дом 35.

За декабрь 1916-го — январе 1917 года все поступления в кассу Бюро ЦК составили 1117 рублей с копейками. Много это или мало, можно оценить по тому факту, что одна командировка Скрябина в Москву съела 250 рублей.

Совет рабочих депутатов был создан 1 марта в Таврическом дворце меньшевиками Гвоздевым, Богдановым, Чхеидзе и Скобелевым при поддержке Керенского.

Любопытно, как два самых главных большевика — Скрябин и Залуцкий (оба члены Русского бюро ЦК) — узнали о создании совета. Вечером они заглянули на квартиру Горького. Там им Горький и сообщил о заседании Петроградского совета рабочих депутатов.

— Какой совет, где?!

— Да в Таврическом дворце.

К концу марта 1917 года состав Петроградского совета был расширен до 50 человек, среди которых было только четыре большевика — Шляпников, Залуцкий, Скрябин и Шутко.

Кстати, из этой четверки к 1941 году уцелел лишь Молотов. Остальные были арестованы как враги народа и расстреляны.

Первое время по выходе из подполья в 1917 году Бюро ЦК партии помещалось в Таврическом дворце.

5 (18) марта в Петрограде после долгого перерыва возобновляется выпуск газеты "Правда".

Сталин и Каменев Февральскую революцию застали в Сибирском городке Ачинске.

Вечером 4 марта в Народном собрании города Ачинска состоялось собрание около 500 человек под руководством ачинского городского головы П. Ф. Усанина. Председателем был избран большевик Муранов, который немедленно предоставил слово Каменеву. А тот не нашел ничего умней, чем предложить послать приветственную телеграмму великому князю Михаилу за его отказ от престола. Собрание поддержало его, надо полагать, единогласно.

А где же был товарищ Сталин? Ачинск — город маленький. Позже Сталин оправдывался, что якобы посетил в этот день военный городок. Но никаких сведений о посещении городка нет, да и там никаких событий не было.

Итак, Джугашвили пропустил важнейшее событие в Восточной Сибири? В это слабо верится. Скорее всего, Сталин был там и голосовал за телеграмму, ну, в крайнем случае, помолчал в тряпочку.

Почему я так много уделяю внимания этому мелкому факту? Чтобы показать настроения руководства большевиков на 4 марта 1917 года. Ну а позже оная телеграмма станет серьезным аргументом Сталина в борьбе против Каменева.

И вот утром 12 марта (по старому стилю) в Петроград прибыл поезд со Сталиным, Мурановым и Каменевым. Сразу же по приезде они отправились "регистрироваться" в Таврический дворец.

Позицию тройки ветеранов сформулировал Каменев еще до отъезда из Сибири. Он исходил из мысли о "длительном, охватывающем многие годы, промежуточном периоде, который должен будет отделять происходившую в России буржуазно-демократическую революцию от последующей социалистической". То есть демократическая революция еще не завершена и дестабилизация режима Временного правительства не является непосредственной задачей. Об этом говорили тогда и меньшевики.

С прибытием "сибиряков" в руководстве еще небольшой партии началась грызня. В конце концов произошел "переворотик". Если до 12 марта политическую линию Бюро ЦК определяли в основном Молотов, Залуцкий, Калинин, то после эту линию стали определять Сталин, Каменев, Муранов.

С 14 (27) марта 1917 года газета "Правда" начинает выходить под руководством Муранова, Сталина и Каменева. Они выступают за поддержку Временного правительства. Так, в "Воззвании к народам всего мира" газета встала на позиции "революционного оборончества", заявив, что "пусть не рассчитывают Гогенцоллерны и Габсбурги поживиться за счет русской революции. Наша революционная армия даст им такой отпор, о каком не могло быть и речи при господстве предательской шайки Николая Последнего". Также "Правда" отметила, что "всякое пораженчество, а вернее, то, что неразборчивая печать под охраной царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах Петрограда показался первый революционный полк".

Такой подход резко противоречил взглядам Ленина, выраженным в "Письмах из далека", поэтому нет ничего удивительного в том, что "Правда" напечатала только первое из этих писем, причем с многочисленными купюрами (среди наиболее значимых удаленных фраз было и ленинское обвинение: "Кто говорит, что рабочие должны поддерживать новое правительство в интересах борьбы с реакцией царизма… тот изменник рабочих, изменник делу пролетариата, делу мира и свободы").

В апреле-марте штаб большевиков переместился из Таврического дворца в особняк Кшесинской на Кронверкском проспекте. Матильда стала жертвой собственного тщеславия и амбиций. Особняк занял запасной броневой дивизион, причем солдат-"броневиков" привлекли не тряпки и будуары балерины, а просторный гараж, рассчитанный на пять-шесть автомобилей, и сравнительно неплохая автомастерская.

Второй этаж дворца у "броневиков" пустовал, и они отдали его Петроградскому комитету большевиков.

27 марта во дворце Кшесинской открывается "Всероссийское совещание большевиков". Как видим, у бюро ЦК партии даже не было ни сил, ни возможности созвать съезд.

С мест прибыло 58 человек, от ЦК — пять человек, и от разных организаций — 18 человек. Протоколы совещания не сохранились, они погибли в июне 1917 года, когда большевикам пришлось ретироваться из дворца Кшесинской.

Читая во второй день совещания большевиков свежую "Правду", его участники, скорее всего, не обратили внимания на фамилию автора одной из статей. Колонка "В партию" была подписана "А. Молотов".

Это стало рождением "великого" псевдонима. Правда, вскоре инициал "А." исчез, и он стал просто "Молотовым".

29 марта в полном составе делегаты совещания переместились в большой зал Таврического дворца, где проходил съезд Советов. Доклад о войне делал меньшевик Ираклий Церетели.

В кулуарах съезда Советов, а точнее, на хорах Таврического дворца у большевиков разразился скандал. Дело в том, что в начале марта в Петрограде, Москве и ряде других городов начался процесс объединения оборонческих и интернационалистских организаций.

В конце марта в Петрограде состоялась Общероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП. Присутствовали делегаты, представлявшие около 50 тысяч членов меньшевистских и объединенных с большевиками организаций (в них входило свыше десяти тысяч человек). В результате острых дискуссий конференция выработала политическую платформу оборонческого характера и создала общепартийный центр — Организационный комитет из 17 человек, возглавляемый Аксельродом.

И вот 1 апреля на хорах Таврического дворца сцепились Сталин и Молотов по вопросу, "идти ли на объединительное собрание с собственной платформой или без оной.

Сталин считал, что с меньшевиками надо объединиться. Молотов же предлагал вообще не ходить на "объединенные" собрания.

В итоге мнения большевиков — делегатов "Всероссийского собрания", разделились. На голосование были поставлены предложения и Сталина, и Молотова, но, судя по невнятному протоколу, победила третья точка зрения: "на собрание с меньшевиками идти, но считать его информационным". Назначили даже комиссию для переговоров в составе Сталина, Каменева, Теодоровича и Ногина, которая должна была 4 апреля приступить к работе.

Но 4 апреля на Финляндский вокзал прибыл поезд, встреченный "Марсельезой". И… "всё смешалось в доме Облонских".

В апреле читайте рассказ о продолжении этих событий.