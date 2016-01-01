Александр I: Тайна за семью печатями

Император Александр I ​ - одна из самых загадочных фигур в российской истории. Человек, пришедший к власти в результате дворцового переворота, победитель Наполеона, самый влиятельный политик Европы, смерть которого по сей день окутана тайной. О некоторых страницах его биографии и о роли, которую сыграл император в истории нашего Отечества Pravda. Ru беседует с историком, председателем Женского патриотического общества Галиной Ананьиной.

Александр I — незаслуженно оболганный император

— Сегодня мы говорим об одной из ключевых фигур для российской истории, императоре Александре I Благословенном. Именно так его называли при жизни. В этом году исполнилось 190 лет со дня его смерти, которая окутана разными тайнами и легендами. Почему именно этот император удостоился у народа такой чести?

— Свою роль здесь сыграло множество факторов. По инициативе его супруги Елизаветы Алексеевны была создана первая благотворительная организация в России — Женское патриотическое общество. Именно у этой организации совместно с Народным Собором зародилась идея установить памятник Гермогену.

Впоследствии к вопросу об увековечении памяти патриарха, причисленного к лику святых, неоднократно возвращались, но памятник установили лишь в 2013 году в Москве в Александровском саду. А спустя год, в 2014-м, отметили 200-летие въезда в Париж союзной армии во главе с императором Александром I.

Вообще можно долго вспоминать знаковые вехи нашей истории, к которым был причастен Александр I. Поэтому, занимаясь проектом в Александровском саду, нельзя было не задуматься о том, почему он, собственно, носит это название? И понимаешь, что это место действительно очень тесно связано с именем славного российского императора.

— В истории Александр I, наверное, одна из самых незаслуженно оболганных персон среди императоров. У человека, который учился в советской школе, первое, что всплывает в сознании, это стихотворение Пушкина: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда…" И хотя сам Александр Сергеевич впоследствии переменил мнение об императоре, но стихи-то остались.

А между тем Александр I — человек, победивший Наполеона, основавший Священный союз. Уже поэтому его вряд ли можно назвать слабым. Был ли он человеком противоречивым? Бесспорно, и тому есть немало свидетельств. Поэтому одни им искренне восхищались, другие, напротив, награждали нелестными характеристиками. Как вы сами оцениваете эту фигуру в нашей истории?

— Конечно, было обидно, когда в прошлом году в Александровском саду открывали первый в Москве памятник императору и практически все СМИ свои репортажи начинали именно с этих стихотворных строк Пушкина. Я же приведу слова из Постановления Святейшего правительственного Синода: "3 августа 1814 года единодушно постановили принести Государю императору от лица торжествующей России всеподданнейшее звание Благословенный".

И еще одна цитата, выбитая на памятнике: "Для предания позднейшему потомству настоящей славы России и сердечной благодарности виновнику оной выбить медаль и воздвигнуть в престольном граде памятник с надписью "Александру Благословенному императору Всероссийскому, великодушному держав восстановителю от признательной России".

Это было двести лет назад. Александр I тогда ответил: "Я принимаю с благодарностью благословенной", но по поводу памятника сказал: "Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам".

Вера в Бога

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— Опять же Пушкин писал: "Гроза двенадцатого года настала — кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?". Почему в этом перечне отсутствует имя императора?

— Что касается слов "Бог помог", то, наверное, он стоит как раз за этими словами. Молясь в Успенском соборе, он дал клятву Богу, что сделает все возможное, но не сдаст Россию врагу. Так и произошло. Собственно, приход Александра I к Богу произошел как раз после войны 1812 года. Произошло фундаментальное переосмысление им свершенного.

Все императорские манифесты, изданные и в 1812, и 1814 году, были благодарственными манифестами — Богу, Отечеству, солдатам. Храм Христа Спасителя тоже был заложен в благодарность Богу за спасение Отечества как храм-памятник героям войны 1812 года. Через пять лет открыли Манеж, и он тоже связан с победой в войне 1812 года.

И то, что он заложил кремлевские сады, которые потом получили название Александровские сады, это тоже символично и, по-моему, как нельзя лучше объясняет, почему Александр I в свое время отказался от возведения памятника самому себе.

— Современники вспоминали, что император мог прямо посреди бала вдруг внезапно уйти, чтобы помолиться Богу.

— Это действительно так, ничего не придумано. Когда Александр I куда-то ехал, он заранее узнавал, кто из старцев окажется по пути, и просил их о встрече.

Федор Кузьмич и Вера Молчальница

— Известно, что Александр I вступил на престол с помощью заговорщиков, убивших его отца — императора Павла I, причем наследник престола знал о готовящемся заговоре. Существует версия, что чувство вины за смерть родного отца, в конце концов, и привело Александра I к решению оставить трон и удалиться в монастырь под чужим именем. Повод для легенды о старце Федоре Кузьмиче дали загадочные обстоятельства смерти Александра I. Сочетаются ли в вашем представлении образы императора, основавшего Священный союз, и старца, презревшего все мирское и трудившегося в рудниках? Способен ли нормальный человек настолько переродиться?

— Когда Александр посещал Георгиевский монастырь, он сказал знаменитую фразу: "Я 25 лет руковожу государством, за 25 лет даже солдату дают отставку". Об императоре Александре и старце Федоре Кузьмиче написано много, эта легенда раз за разом всплывает в самых разных изданиях, на конференциях, проводят даже некие экспертизы на основании портретов того и другого. Эти истории свидетельствуют в первую очередь о том, что царь Александр оставил в людской памяти добрые воспоминания, и люди просто хотели таким образом "продлить" его земную жизнь в своих сердцах.

Доказательных версий данного "перерождения", естественно, нет. Я же приведу только один факт в качестве информации для размышления, но ни в коем случае как безусловного доказательства. Недавно в свет вышла книга о графине Анне Орловой-Чесменской, камер-фрейлине, единственной дочери Алексея Орлова, сподвижника императрицы Екатерины II. Издание выпущено московским храмом Ильи-пророка на Ильинке.

Я открыла его и увидела маленькую мемориальную доску о покаянии от 1825 года, о молебне за скончавшихся: среди них был упомянут и император Александр. Позднее графиня поселилась в Юрьевом монастыре. Она была глубоко верующим человеком, и тем не менее в ее помяннике об усопших имена императора Александра I и его супруги Елизаветы Алексеевны уже отсутствовали. Встает вопрос, почему, если Анна Орлова-Чесменская очень дружила с императором и его семьей? Что могло произойти? Или что узнала графиня за это время?

И второй факт, который касается уже легенды, связанной с кончиной супруги Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны. По легенде, после того, как император, инсценировав собственную смерть, превратился в сибирского старца Федора Кузьмича, Елизавета Алексеевна последовала его примеру, выбрав судьбу православной паломницы. Она ходила по России, помогала бедным, больным и убогим.

В конце концов, она попала в поле зрения полиции, которая определила женщину, у которой не было никаких документов, в скорбный дом. Но Анна Чесменская забрала оттуда Веру Молчальницу, отправила в Сырков монастырь, ссудила деньгами. Возникает вопрос — почему вдруг она озаботилась судьбой этой паломницы, коих по российским дорогам было тогда не счесть? Потому что Анна была камер-фрейлиной Елизаветы Алексеевны и дружила с ней. Это непрямые доказательства продления жизни императорской четы в святости под именами Веры Молчальницы и Федора Кузьмича.

— Император Александр I был самой влиятельной фигурой в Европе, и вдруг такой переход от величия к старчеству. У многих это не укладывается в голове. Советские историки тоже не могли представить, что человек может не только отказаться от власти, но от всей прежней жизни.

— Легендами о святости люди не просто продлили жизнь императора и императрицы в своих умах, они их фактически обессмертили. Старец Федор Кузьмич — канонизированный святой. Это прежде всего говорит о том, что память о нем чтит народ. И сегодня к его мощам едет все больше и больше людей. И кланяются они не только Федору Кузьмичу, кланяются они также императору Александру Первому.

— Я хожу в Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище, там большая икона Федора Кузьмича. На ее клеймах изображен Александр I.

— Ничего нельзя с этим поделать. Говорят, что на первом портрете, который был написан с Федора Кузьмича, многие просто увидели Александра I. Аналогичные свидетельства есть и в отношении Веры Молчальницы. Фрейлина Голицына вспоминала, что когда она увидела единственное посмертное изображение Веры Молчальницы, то спросила: "Откуда этот портрет Елизаветы Алексеевны на смертном одре?".

Когда людская молва таким образом пытается продлить чью-то жизнь, это говорит, прежде всего, об огромной любви к этим людям. Так сложилось, что когда едут к Вере Молчальнице, подразумевается, что едут к Елизавете Алексеевне. Слава Богу, что Сырков монастырь будет восстановлен. Там и сейчас есть небольшой иконостас с портретами Александра I и Елизаветы Алексеевны, и оба они мироточат.

— Мироточат портреты?

— Да-да, мироточат портреты. И число паломников с каждым годом растет. С одной стороны, мы можем говорить, что для подтверждения гипотезы об уходе из мирской жизни императорской четы необходимы веские доказательства, но с другой, как мне кажется, людям, которые их почитают и уверовали в это, никакие доказательства уже не нужны. Важно другое — почему это произошло.

Легенда о Елизавете Алексеевне и Вере Молчальнице возникла ведь не просто так. Ее официальную биографию лучше вообще не читать. К примеру, в ней нет места Женскому патриотическому обществу, которое она возглавляла. Созданная в конце 1812 года, когда в России было очень много инвалидов, обездоленных людей, эта благотворительная организация дожила до 1917 года и ее попечителями были все императрицы. Об этом сегодня знают немногие.

Сегодня имя Елизаветы Алексеевны нужно вернуть нашей общественности. Император и императрица после Отечественной войны 1812 года стали абсолютно другими людьми. И то, что их связывала большая любовь и более трепетное отношение друг к другу, — это очевидно.

— На ваш взгляд, за что все-таки народ мог любить императора Александра I? Кого из государей еще так возвысили и вознесли на такой пьедестал святости?

— Среди других государей подобных примеров святости нет. Что же до народной любви, то здесь сыграла свою роль Отечественная война и победа в ней. Она сыграла важнейшую роль в трансформации личности императора.

"Я хочу в каждом гражданине видеть Минина и Пожарского"

— Какой совет государь мог бы дать современной России и россиянам, от чего предостеречь?

— Судя по тем событиям, которые мы с вами сегодня наблюдаем, Александр I, в первую очередь, озаботился бы укреплением православной веры, чтобы укрепить у народа твердости духа.

Думаю, что символично, что в саду около Московского кремля сегодня встали памятники людям, сыгравшим огромную судьбу в истории России — императору Александру I и патриарху Гермогену, принявшему мученическую смерть во время польской интервенции 1612 года. Это его слова: "Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру".

Кстати, именно благодаря Александру I памятник Минину и Пожарскому сегодня стоит на Красной площади в Москве, а не в Нижнем Новгороде, где он первоначально и должен был быть установлен. В своем Манифесте Александр написал следующие слова: "Я хочу в каждом гражданине видеть Минина и Пожарского". Он понимал, что Минин и Пожарский — это символ патриотизма, символ нашей государственности, и памятник им должен стоять именно в Москве.

Александр — человек, который глубоко знал и чтил историю своей страны. Он был благодарен ее людям, и в этом с него стоит брать пример другим. Вернувшись из Парижа, он не почивал на лаврах победителя. Император каждый месяц приезжал в Москву, лично курировал восстановление Кремля. Так что и Московский кремль обязан Александру I за все великолепие, которое мы сегодня видим.

Хотелось бы, чтобы официальные власти чаще приходили к памятнику Александру I, чтобы они не забывали о подвиге, который совершил наш народ в Отечественную войну 1812 года.

Подготовил к публикации Сергей Валентинов

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