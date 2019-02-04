﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва, самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что, кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва.

Изгибы линии фронта, количество войск, принявших в ней участие, число погибших — все эти сведения очень легко найти. А вот личные воспоминания ветеранов — они в интернете не живут…

Автору этих строк, работавшему в свое время военным обозревателем в региональной газете, много лет назад довелось познакомиться с ветераном Великой Отечественной Николаем Викторовичем Друзем, который несколько лет назад ушел из жизни и похоронен в Архангельской области. Был он в 1942 году юным лейтенантом, командиром стрелкового взвода, который несколько месяцев со своими бойцами держал оборону в районе уходящего к Волге подножия Мамаева кургана.

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Записи бесед с ветераном — это лучшие свидетельства событий битвы, гораздо глубже книг и фильмов. Почему ранее они не публиковались? Уж больно странными казались слова простого фронтовика по сравнению с официально принятой версией событий. Может быть, сейчас настало время… К некоторым воспоминаниям Николая Викторовича стоит относиться с легкой иронией (был он человек от души веселый), но факты есть факты.

Например, вот что говорили тогда защитники Сталинграда о так называемом водочном довольствии. Перед одним из этапов сталинградского наступления (просто так совпало) Сталин издал приказ о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Массовая ежедневная выдача водки личному составу прекращалась, выдавали только по праздникам и еще самым геройским бойцам на передовой, граммов по 100-200.

В затылках зачесали интенданты, которых солдаты готовы были колотить хоть каждый день. Командующий Василий Чуйков, понимая пикантность ситуации, обратился к Жукову, который, хоть и воевал в тот момент штатно на другом фронте, но все-таки считался вхожим к самому верховному. В бумаге, подписанной начальниками технических подразделений сталинградских дивизий, указывалось, что в условиях холодных температур технике не хватает антифриза, приходится заливать в радиаторы водку или спирт.

Легенда гласит, что бумага до Сталина дошла, тот попыхал из трубки табачным дымом в усы и бумагу подписал: нормы выдачи водки для 62-й армии увеличить! Так сталинградские интенданты остались небитыми, а солдаты довольными. Надо сказать, боевые 100 грамм употребляли далеко не все солдаты: по словам Николая Викторовича, "принимал внутрь" примерно лишь каждый третий боец.

Остальные подкапливали водку в своих фляжках и меняли на что-нибудь полезное. Например, сам Николай Викторович, получавший еще и офицерский паек, отдавал водку местной женщине с дочкой, которые жили в одном из блиндажей взвода, исполняя функции санитарок — они использовали водку как дезинфицирующее средство для раненых.

Кстати, по мнению некоторых историков, заслуга водки в поднятии морального духа войск, в том числе и в Сталинградском сражении, до сих пор недооценена. Говорят, боевой дух поднимался лихо, особенно во время атак…

Как-то разведчики приволокли в окоп языка — тщедушного немца, перемерзшего и голодного. Вести его в тыл было опасно: обстрелы были сильные, а ничего толкового перепуганный "фриц", бывший учитель словесности, сообщить не смог. Командир батальона тут же приспособил пленного давать уроки немецкого языка всем бойцам батальонной разведки — для повышения уровня боевой подготовки. Его даже поставили на котловое довольствие (с разрешения командира полка). Правда, через месяц немца убило немецкой же миной. Но зачатки знания вражеского языка разведчики все-таки получили.

Скорбная нота прозвучала в рассказе Николая Викторовича, когда он рассказывал, как ему лично пришлось расстреливать дезертира. Его, прячущегося во время отражения вражеских атак в санитарном блиндаже под ворохом тряпья, обнаружили батальонные особисты. Санитарки, мать и дочь из местных жителей, его почему-то жалели и не выдавали начальству, а он много недель избегал опасных боев.

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Особисты без всякого суда и бюрократических проволочек составили протокол и выписку об исключении из состава части и выставили дрожащего дезертира на бруствер. Но немцы, видимо, поняв ситуацию, не стали стрелять в фигуру, возвышающуюся над русским окопом. Командиру взвода прошлось приводить приговор в исполнение из своего штатного пистолета ТТ.

Николай Викторович сказал тогда, что рука не дрогнула, но слезы у него в глазах во время этого рассказа стояли… А вот расстреливать женщин-санитарок, которые, по сути, покрывали дезертира, лейтенант отказался категорически. Особисты махнули рукой и ушли восвояси.

Немного официальной истории. В свое время ФСБ рассекретила массив документов, касающихся периода Сталинградской битвы. В одном из них (его цитирует "КП") говорится, что на Донском и Сталинградском направлениях тогда действовал 41 заградотряд. Только с 1 августа по 15 октября 1942 года особисты задержали более 140 тысяч военнослужащих, сбежавших с передовой. При этом арестовали почти 4 тысячи, расстреляли более тысячи, направили в штрафные роты 28 тысяч.

В целом же за время Сталинградской битвы более 13 тысяч наших солдат и офицеров были приговорены военным трибуналом к смертной казни. Расстреливали за отступления без приказа, "самострелы", дезертирство, переход на сторону противника, мародерство и антисоветскую агитацию. Такова официальная статистика…

Кстати, считается, что армия Паулюса в конце 1942 года могла вырваться из окружения и создать новую линию обороны. Историки до сих пор удивляются, почему немецкий командующий не сделал этого. По словам того же Николая Викторовича Друзя, был тогда важный психологический момент, который сейчас упускается из виду. В конце декабря католики-немцы празднуют Рождество. Немецкие "языки", которых притаскивали разведчики в канун католического Рождества, плакали от счастья, что они встретят праздник живыми.

Истощенные, надломленные солдаты 6-й фашистской армии с одержимостью ждали праздника, откладывали продукты для рождественской трапезы и подарков друзьям. Ни в какое наступление Паулюс их поднять, конечно, не мог — не то было у оккупантов морально-психологическое состояние.

Николай Викторович рассказывал, что сердобольные русские солдаты даже налили в католическое Рождество шестерым пленным немцам, которые сидели тогда в их окопе и ждали переправки в советский тыл, по стакану водки и выдали по горбушке черного хлеба. Немцы плакали…

Чего уж там, многие немцы мечтали договориться с русскими о прекращении боевых действий хотя бы на рождественскую ночь. Но советские военачальники исходили из другого принципа: Рождество Рождеством, а война по расписанию. Артиллерия работала вовсю, и эта ночь для многих немцев стала последней.

Николай Викторович хорошо помнил, как болели головы у бойцов его взвода от постоянного вещания установленного в их окопе огромного громкоговорителя, направленного в сторону немецких позиций. По его словам, советская пропаганда умело использовала человеческие слабости противника. Например, любовь сентиментальных немцев к классической музыке.

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Сентиментальность фашистов известна: раздавит муравья — плачет, расстреляет десяток заложников — и не поморщится… Из громкоговорителя неслись старые мелодии, которые буквально выворачивали души фашистов, вспоминавших свой дом, своих пышных Гретхен и опустевшие фольварки…

Трогательные музыкальные мелодии перемежались сообщениями о прорывах русских на том или ином участке фронта, антигитлеровскими лозунгами. Но одной из самых действенных психологических атак было монотонное тиканье часов, сопровождавшееся комментарием о том, что каждые семь секунд на фронте погибает один немецкий солдат. После этого над заснеженной степью звучала мелодия танго… Надо сказать, эта пропаганда работала прекрасно — куда там Геббельсу с его бесноватыми речами?

А вот несколько малоизвестных фактов из официальных хроник. После Сталинграда, в 1943 году, состоялась Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Англии. Плененные генералы вермахта внимательно следили за ходом переговоров. Генерал Зейдлиц заявил, что, похоже, союзники решили поделить Германию между собой. Опасаясь раскола Третьего рейха на части, он считал лучшим выходом присоединить Германию к России в качестве еще одной союзной республики. За этот антипатриотизм на родине родственников плененного русскими генерала подвергли жесточайшей обструкции и конфисковали всю собственность.

Под Сталинградом служили дети многих советских руководителей. Василий Сталин (сбил три, по другим данным — два самолета), Владимир Микоян (погиб в воздушном бою), Леонид Хрущев. В 51-й армии воевал отряд автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Александра Невского. Политуправление Сталинградского фронта распустило слух, что Невский является потомком древнерусского князя — своего великого тезки. Он был представлен к ордену Красного Знамени. А на немецкой стороне воевал правнук Бисмарка. Ему повезло: он не погиб, а угодил в плен.

Все время обороны знаменитого дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 года) в его подвале все время находились мирные жители, о которых заботились наши солдаты. Из 31 защитника дома Павлова были убиты лишь трое. Василий Чуйков отмечал, что потери гитлеровцев, пытавшихся занять дом Павлова, превысили их потери при взятии Парижа.

Кстати, один из главных "кузнецов" победы под Сталинградом, генерал Василий Чуйков, был из той же замечательной плеяды советских генералов, которые "академиев не кончали". Под горячую руку мог запросто выбить зубы начштаба дивизии за непонравившийся доклад. До 1942 года он работал военным советником у Чан Кайши — по словам Сталина, "дергал за хвост японского тигра руками китайских товарищей".

Чуйкова бросили в Сталинград за сутки до немецкого штурма. Василий Иванович оказался в ситуации без выбора: вот тебе неподготовленный к обороне город, вот тебе остатки непонятно каких частей. Делай что хочешь, а Сталинград не сдавай. За все отвечаешь головой!

Очень часто везли через Волгу людское подкрепление. Писатель Виктор Некрасов писал, что к тому моменту, когда новички добирались до передовой, немцы успевали убить пять-десять человек из 20-ти. Но те, кто добирался, очень быстро становились закаленными бойцами.

Ну и завершить этот материал хочется словами того же Николая Викторовича Друзя, которые остались в моих блокнотных записях подчеркнутыми красным карандашом. Закончив свой рассказ, он лучезарно улыбнулся и сказал: "А мы все равно победили!"