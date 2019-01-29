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Автор Андрей Михайлов

Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации

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4 января 2013 года на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев. 

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На весь интернет в день, когда умер герой, было всего лишь несколько скупых строчек, из которых трудно понять, кто же конкретно ушел из жизни и почему же о нем нужно писать широко, не жалея газетных полос и интернетовского пространства… В письме капитана I ранга в отставке Владимира Ульянича, поступившем в редакцию "Правды.Ру" через нашего давнего автора, историка и публициста Сергея Апрелева, есть такие строки, которые могут перевернуть душу, пожалуй, любому здравомыслящему и любящему свою родину человеку:

"О чем только в эти скорбные для всей российской авиации дни не читал я в "родной" отечественной прессе: Депардье, Рудковская родила; где-то хулиганы в снежки играли и их не арестовали; чуваки с американским флагом выступали за мою свободу на проспекте Сахарова; паром в Штатах о пирс приложился; бомбардировка туарегов в Мали; Вагнер Лав возвращается… И ещё много чего и про кого. А про Евгения Пепеляева ни словечка! А ведь он — даже не страница, а целый героический том в истории российской военной авиации. Только в Корее за Евгением Георгиевичем числится 108 боевых вылетов, 38 воздушных боёв, 20 официально засчитанных лично сбитых самолётов ВВС США, в том числе самых новейших конструкций. В двух боях Пепеляеву удавалось "приземлить" два вражеских самолёта. Сам он сбит не был ни разу, но один из трёх МиГ-15, на которых он воевал, был списан из-за деформаций фюзеляжа и оперения, ставших результатом боевого пилотажа. Всего же полк под командованием Пепеляева сбил в небе Кореи 109 самолётов противника, свои потери составили 11 самолётов и четыре лётчика. Таки результатов не добивался ни одни пилот и командир реактивной авиации в мире. Увы, как быстро мы научились забывать о своих Героях!".Увы, порой мы больше знаем о героях Отечественной войны 1812 года, о героях Куликовской битвы или героях сражения на Чудском озере. А вот о тех, кто совершал подвиги при жизни ныне здравствующих поколений, знаем до обидного мало…" "Правда.Ру" постарается сегодня восстановить справедливость.

Евгений Георгиевич Пепеляев родился 18 марта 1918 года в городе Бодайбо Иркутской губернии. Окончил ФЗУ, первый курс Омского железнодорожного строительного техникума. Его товарищи вспоминают, что в выборе пути первостепенным было влияние старшего брата Константина, ставшего военным лётчиком, впоследствии погибшего в воздушном бою над озером Ильмень в 1941 году. До войны, переехав из далекой Сибири в Одессу к брату, Евгений добился приёма в аэроклуб, после окончания которого поступил в Одесскую военную авиационную школу. Служил молодой летчик на Дальнем Востоке (на территории села Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области). Летал на самолётах И-16, ЛаГГ-3. Ну, а в ноябре 1943 года был направлен на фронт. В составе истребительного полка, действовавшего на Белорусском фронте, провёл 12 боевых вылетов на Як-7Б.

В 1945 году ставший уже заместителем командира авиаполкакапитан Пепеляев воевал против японцевна Дальнем востоке, совершил более 30 боевых вылетов. После окончания Второй мировой, в декабре 1947 года, он окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава и был назначен заместителем командира того самого авиаполка, лётчики которой первыми осваивали реактивные самолёты. Летные таланты Пепеляева были замечены командованием, и с тех пор его служба была связана исключительно с реактивной авиацией. Его привлекают для участия в авиационных парадах. В паре с военным летчиком Валентином Лапшиным, первыми в стране, они продемонстрировали так называемый встречный пилотаж на МиГ-15 — один из самых рискованных и впечатляющих видов воздушного представления, когда сближающиеся с предельной скоростью самолёты расходятся в нескольких метрах.

С 1950 году он вместе со своим полком находится в длительной командировке в Китае. Грянула Корейская война. Не будем рассказывать о политических причинах этой войны, отметим только, что если бы не участие в этой войны контингента войск СССР, то не было бы сейчас и Народной республики Корея…Свою первую победу Пепеляев одержал в середине мая 1951 года, открыв счёт сбитых "Сейбров" (новейших американских самолетов) на серийном самолете МиГ-15. Современники отмечают, что Евгений Пепеляев провел лучший бой в сентябре 1951, когда в численно равном бою с восемью американскими машинами лётчики ведомой им группы сбили четыре самолёта, из них два он уничтожил лично. 6 октября командир Пепеляев подбил "Сейбр", затем совершивший вынужденную посадку на территории, контролируемой северокорейскими войсками. В считанные часы машина была вывезена с места вынужденной посадки и вскоре эвакуирована в Союз. Это был первый захваченный "Сейбр".

Цена трофея была столь высока, что, став предметом интриг, он в итоге так и не был поначалу "засчитан" Пепеляеву. Каково же было удивление и возмущение Евгения Георгиевича, когда, вернувшись на свой аэродром, он узнал, что свои права на эту победу заявил и другой летчик. Однако уже в последние годы тщательный анализ событий того дня, сделанный на основе советских и американских данных, который провёл аргентинский историк Диего Зампини, расставил все точки над "i". По его версии, основанной на изучении американских архивов, самолёт капитана Билла Гаррета действительно и достоверно сбил полковник Евгений Пепеляев.

По официальным данным, всего Пепеляев совершил в Корее 108 боевых вылетов, в 38 воздушных боях одержал 23 победы над реактивными самолётами противника. Это до сих пор является мировым "боевым" рекордом реактивной авиации! Евгений Георгиевич стал настоящим героем Корейской войны и получил звание Героя Советского союза. За свою службу полковник освоил около 30 типов реактивных боевых крылатых машин. В 1958 году он окончил Военную академию Генштаба. Летал до 1962 года, а окончательно демобилизовался в 1973 году.

После демобилизации работал в одном из московских НИИ. Жил в Москве. Он умер в возрасте 95 лет 4 января 2013 года. Похороны на Николо-Архангельском кладбище в Москве не были пышными. Насколько известно, ни одного памятника Герою, "рекордсмену" реактивной боевой авиации, нигде пока нет… Но очень хочется верить, что память о нем все равно будет жить.

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4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.

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