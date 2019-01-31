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Автор Андрей Михайлов

Дуэль героя-подводника Трипольского

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Александр Трипольский стал одним из очень немногих советских подводников, удостоенных звания Героя СССР в ходе советско-финской войны. Он, командуя балтийской подводной лодкой С-1, из надводного положения устроил финским транспортам и самолетам настоящую артиллерийскую битву, не имея возможности их торпедировать. Позже его подвиг не раз повторяли.

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С момента надводной артиллерийской атаки бесстрашной лодки Трипольского финны боялись даже не столько наших субмарин, находящихся под водой, сколько всплывших в надводное положение и приготовивших к стрельбе бортовые орудия.

Родился Александр Трипольский 12 декабря 1902 года в селе Межиречка ныне Коростенского района Житомирской области Украины. В Красном флоте он служил с 1924 года. До командира подводной лодки он дослужился из простых краснофлотцев, пройдя все ступени служебной лестницы. Так получилось, что продвинутого украинского паренька сразу же начали "двигать" наверх. И было за что: любую новую теоретическую специальность он осваивал, что называется, влет, а практическая его подготовка всегда превосходила подготовку сослуживцев.

Он без труда, с отличием окончил класс водолазов Объединенной школы Черноморского флота в Севастополе, сразу же попал во вновь образующиеся подводные силы. В 1936 году Трипольский с отличием окончил Учебный отряд подводного плавания имени С. М. Кирова в Ленинграде, а затем курсы усовершенствования командного состава при 2-м отделе Народного комиссариата по военным и морским делам и Реввоенсовете СССР в Москве.

В сентябре 1938 года он стал командиром подводной лодки С-1 Краснознамённого Балтийского флота. И через очень короткое время началась советско-финская война. Не будем углубляться в политические причины этой войны, которую некоторые историки называют бесславной для СССР, другие — победной (все-таки Советскому Союзу отошли немалые финские территории). Речь сегодня идет о другом — о героизме нашего подводника, впервые в истории войны на Балтике применившим артиллерию в качестве основного боевого оружия подводной лодки, что и потом бывало нечасто.

28 ноября 1939 года лодка С-1 под командованием Трипольского вышла в боевой дозор в устье Финского залива. А 29 ноября был получен сигнал о начале боевых действий "Факел", который был не понят на лодке из-за отсутствия таблицы условных сигналов — бардака в начале военных действий хватало.

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1 декабря лодка Трипольского в надводном положении была обнаружена с крейсера "Киров". Окончательный опознавательный сигнал с лодки по понятным причинам передан с опозданием, что чуть было не привело к стрельбе по субмарине. 4 декабря лодка вернулась на базу в Таллин.

Пополнив запасы, С-1 под командованием Александра Трипольского вышла в боевой поход к порту Раума в Ботнический залив. 10 декабря тут был обнаружен крупный транспорт "Больхайм", следовавший с грузом целлюлозы для Финляндии. После безрезультатного пуска торпеды (помешали аховые погодные условия) командир всплыл и открыл артиллерийский огонь.

После пяти выстрелов основного 100-миллиметрового орудия заклинило снаряд, однако все предыдущие четыре снаряда попали в цель, поразив транспорт в носовую часть, в корму, а один из снарядов накрыл мостик, убив радиста и ранив капитана. Экипаж покинул судно, чему наши подводники не препятствовали. Трипольский дважды попытался добить транспорт торпедами, но это не удалось опять же из-за высокой волны.

Тогда огнём из вспомогательного 45-миллиметрового орудия транспорту были нанесены повреждения ниже ватерлинии, после чего Трипольский покинул район атаки. Транспорт все-таки какое-то время оставался на плаву, был обнаружен финнами, но затонул при попытке буксировки. 16 декабря С-1 вернулась в Либаву. Это была первая крупная победа советских подводников в финской войне.

22 декабря С-1 снова вышла в боевой поход, который продлился 22 дня. 24 декабря при форсировании пролива Южный Кваркен лодка выскочила на мель, была обнаружена противником, но в последний момент ей удалось сняться с мели и уклониться от таранного удара финской канонерской лодки.

Как гласят исторические хроники, при возвращении с боевой позиции С-1 была атакована двумя финскими гидросамолётами, один из которых сбит лодочной артиллерией и сел на льдину. При возвращении в базу командир в сложной ледовой обстановке, а затем в дикий шторм сохранил лодку, потеряв ограждение рубки, все леера и антенны, частично обшивку корпуса. Но 20 января 1940 года С-1 все-таки благополучно вернулась в Либаву.

За эти подвиги командир Трипольский и был удостоен звания Героя Советского союза, а практически весь экипаж был награжден орденами и медалями. Сама лодка стала гвардейской. Боевые операции лодки под командованием Трипольского начали подробно изучать в военно-морских училищах. Опыт командира пригодился его коллегам и во время Великой Отечественной.

С июля 1941 года Трипольский принимает участие в боевых походах подводных лодок дивизиона подводных лодок, командиром которого был назначен. Война была, а разгаре, когда Трипольский получил крайне ответственное задание: руководить межфлотским перегоном целой бригады подлодок из Владивостока в Полярный на Северный флот. Это был первый в истории мирового подводного флота подобный переход. Лодкам своим ходом предстояло преодолеть два океана и пройти не одну тысячу миль.

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Курс труднейшего перехода проходил через Тихий и Атлантический океаны и Панамский канал. Этот путь оказался самым безопасным для наших субмарин, хотя и не самым коротким. Но за несколько месяцев пути на четырех лодках каравана не было ни одной серьезной поломки, никто из членов экипажей не заболел. Что было отмечено командованием: Трипольского представили к очередной награде.

Во время Великой Отечественной Трипольский в качестве старшего на борту лично участвовал в шести успешных боевых походах. Его сослуживцы и подчиненные вспоминают, что с Александром Владимировичем было спокойно плавать: ни нервотрепки, ни лишних учебных тревог… Морально-психологический климат в экипажах лодок, на которых он плавал, был высочайшим, что очень было важно во время боевых действий.

Трипольскому довелось поучаствовать и в третьей войне — русско-японской. Окончание Второй мировой он встретит в должности начальника штаба Порт-Артурской военно-морской базы. С самого начала 1949 года капитан I ранга Трипольский ушел в запас по состоянию здоровья, поселился в Москве. Но ему довелось пробыть гражданским лишь несколько дней: уже 29 января 1949 года он ушел из жизни…

Именем Героя Советского Союза Александра Трипольского названа улица в городе Коростень Житомирской области Украины. В августе 2008 года в его родном селе установлен обелиск.

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