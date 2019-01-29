Сидор Ковпак: хозяин украинского леса

В истории России много знаменитых батек и атаманов. Большинство из них связаны со смутными временами повстанческих или гражданских войн. Две отечественные войны дали целую галерею талантливых народных вожаков. Одним из таких героев-партизан был Сидор Ковпак, которого подчиненные звали Батькой и Дедом. Ковпаку было присвоено звание генерал-майора.

Георгиевский кавалер, разведчиком участвовавший в Брусиловском прорыве, в годы Великой Отечественной войны Сидор Ковпак стал дважды Героем Советского Союза. Партизанскому вожаку было присвоено звание генерал-майора.Уроженец Полтавской области на Украине, Сидор Ковпак вырос в многодетной крестьянской семье. Чтобы поднять на ноги шестерых сыновей и четырех дочерей, родителям приходилось считать каждую копейку, но начальное образование мальчишка все-таки получил в церковно-приходской школе. На продолжение учебы уже не было ни денег, ни времени. С детства Сидор батрачил и работал по хозяйству.

В 1908 году на четыре года был призван на срочную службу, которую проходил в Саратове в Александровском полку. После службы Ковпак работал в Саратове разнорабочим и грузчиком. Во время Первой мировой войны воевал на Юго-Западном фронте в составе 186-го пехотного Асландузского полка 47-й пехотной дивизии 16-го армейского корпуса. Рядовой, потом ефрейтор Ковпак проходил службу в стрелковой роте, в полковых командах связи и разведки. Будучи военным разведчиком, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Отважный фронтовик был неоднократно ранен. В апреле 1915 года в составе почетного караула был лично награжден императором Николаем II Георгиевским крестом.

Пользующегося авторитетом 30-летнего кавалера двух Георгиевских крестов и двух "георгиевских" медалей товарищи избирают в полковой солдатский комитет. Вошедшие в него большевики не выполнили приказ Временного правительства и командование фронта вынуждено было отвести полк в резерв. Свой первый партизанский отряд в 120 шашек большевик Сидор Ковпак создал во время Гражданской войны. Вместе с отрядами легендарного Александра Пархоменко громил на Украине немецких оккупантов, в составе 25-й Чапаевской дивизии разоружал казачьи части и сражался с деникинцами и врангелевцами. Под началом лихого комдива вместе с Ковпаком служил еще один будущий герой Великой Отечественной войны — Иван Васильевич Панфилов. Под занавес братоубийственной бойни Сидор Артемьевич получил большой опыт, участвуя в контрпартизанских операциях против махновцев.

В послевоенные годы работал уездным и окружным военным комиссаром на Украине, учился на курсах усовершенствования старшего командного состава "Выстрел", после увольнения по состоянию здоровья из военных органов руководил рядом военных кооперативов. Когда сапог гитлеровского солдата ступил на родную землю, Сидор Ковпак уже несколько лет был председателем Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР.

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Вскоре Ковпаку пригодится и его боевой опыт, и опыт хозяйственника. Вместе с Ковпаком в Спадщанский лес первоначально ушли всего пять человек. В середине октября 1941 г. Путивльский партизанский отряд под командованием Ковпака насчитывал уже 57 бойцов, а к лету 1943 года, накануне знаменитого Карпатского рейда, в четырех отрядах Сумского партизанского соединения числилось более 1,9 тысяч партизан. Насколько грозной силой для врага были ковпаковцы можно судить по телеграмме-молнии, направленной 3 августа 1943 г. рейхсфюрером СС Гиммлером обергруппенфюреру СС и генералу полиции Эриху фон дем Баху (Erich von dem Bach), который командовал всеми антипартизанскими силами на Востоке (в Польше, Белоруссии и России), с требованием разгромить партизан и добиться того, чтобы "Ковпак живым или мертвым оказался в наших руках".

На заседании Комиссии по вопросам обороны Польского генерал-губернаторства 22 сентября 1943 г. в Кракове губернатор дистрикта "Галиция" (Distrikt Galizien) Отто Густав Вехтер (Otto Gustav Wächter) честно признал достоинства партизанского руководителя: "Банды Ковпака проводили очень умную пропаганду и в своем отношении к людям показали высокую дисциплину". Свои тоже по достоинству оценили военный и организаторский талант Ковпака, чей авторитет к концу 1941 года вышел далеко за пределы Сумской области, где действовал тогда еще малочисленный отряд.

Украинский писатель Н. Шеремет, находившийся в командировке в украинских партизанских формированиях на Полесье, в докладной записке на имя первого секретаря ЦК КП(б)У Н. С. Хрущева писал: "Почти легендарной славой на Украине сейчас пользуется Герой Советского Союза тов. Ковпак С. А. Его любят и уважают партизаны и население, ненавидят враги. Скромный и простой в быте, ласковый, а когда нужно суровый; блестящий партизанский тактик и военачальник — таким знают своего "отца" или "деда" партизаны".

Автор широко известных воспоминаний "От Путивля до Карпат", "Солдаты Малой земли. Из дневника партизанских походов", бездетный Ковпак был настоящим "Батькой" и "Дедом" для своих, но была у Сидора Артемьевича еще одна неофициальная должность, о которой он упомянул в мемуарах: "При моей встрече с красноармейцами произошел следующий разговор: — вопрос красноармейцев ко мне: "Вы откуда и зачем ходите по лесу?" Я им отвечаю: "Я хозяин леса и охраняю лес". — "Так поздно, старик, взялся ты охранять лес". — "Нет, не поздно, потому что я охраняю лес от немцев, а не от кого-нибудь. Да, я командир партизанского отряда".

Партизаны "хозяина леса" успешно отбивали атаки батальона карателей с приданной им бронетехникой, сумев уничтожить как личный состав, так и танки. Ковпаковцы занимались не только минированием дорог и железнодорожных путей, но и организовали сеть агентурной разведки. При этом завербовали даже полицейских и назначенного немцами из предателей бургомистра города Путивль. Обезвредили трех немецких шпионов и больше их агенты в Спадщанском лесу не появлялись. Численно росший партизанский отряд не мог долгое время находиться в нем: знающий человек мог обойти этот редкий лес за день. Следовало перебираться в настоящие дремучие леса.

Более всего партизаны-ковпаковцы прославились своими рейдами. Их толковый командир умел грамотно подбирать в отряд ровно такое количество бойцов, чтобы это не помешало его мобильности. Умелое руководство Ковпаком партизанами своего отряда, способствовало возрастанию доверия к его людям со стороны местного населения, в результате чего партизаны черпали свежие силы и получали посильную помощь. В апреле 1943 года Сидор Артемьевич Ковпаку было присвоено воинское звание "генерал-майор".

В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака под командованием П. П. Вершигоры. Когда наступила мода на составление всевозможных рейтингов, Ковпака ничтоже сумняшеся записали в число одного из самых результативных командиров партизанских отрядов. Скорее всего, так и есть. Уже после окончания войны имя 58-летнего Сидора Ковпака было широко известно в стране. Скончался Дед 11 декабря 1967 года.

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