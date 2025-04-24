Жилплощадь СССР. ТОП-7 странностей советских квартир

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Советские квартиры — это отдельный мир со своими особенностями, которые тогда казались нормой, а сейчас вызывают удивление и даже ностальгию.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

Вот ТОП-7 странностей советских квартир, которые были в каждом доме.

1. Крошечные кухни (4-6 м²)

Почему советские кухни такие маленькие? Потому что жильё проектировалось с расчётом, что люди будут есть в столовых, а дома только разогревать пищу. В итоге хозяева умудрялись ставить туда всё необходимое, включая стол, за которым приходилось буквально толкаться локтями.

2. Ковры на стенах

Это не только элемент декора, но и шумоизоляция! В домах с тонкими стенами ковёр на стене спасал от шума соседей, а зимой даже помогал сохранять тепло.

3. Антресоли и встроенные кладовки

В коридорах советских квартир почти всегда были антресоли — шкафчики под потолком, куда убирали всё, что не использовалось ежедневно. Часто рядом был ещё и встроенный шкаф, иногда с выходом сразу в две комнаты!

4. Окно между ванной и кухней

В некоторых квартирах можно было увидеть небольшое окно между ванной и кухней. Это выглядело странно, но задумывалось для естественного освещения ванной. Правда, люди его быстро заклеивали газетами или шторами.

5. Совмещённый санузел

Экономия пространства привела к тому, что унитаз, раковина и ванна находились в одной крохотной комнате. В некоторых квартирах даже ставили сидячие ванны, в которых невозможно было лечь — только сидеть, подтянув колени.

6. Огромные серванты с хрусталём

Каждый уважающий себя советский человек имел огромный сервант, заполненный хрустальными бокалами, вазами и сервизами, которыми никто никогда не пользовался. Это был своеобразный символ достатка.

7. Лоджии, превращённые в склады

Балконы и лоджии редко использовались для отдыха — они заваливались старыми вещами, банками, велосипедами и лыжами. По сути, это был склад на свежем воздухе.

А ещё были телевизоры с белыми салфетками, покрывала на диванах, натянутые на резинках — советские квартиры были действительно особенными!