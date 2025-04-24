Жилплощадь СССР. ТОП-7 странностей советских квартир

Советские квартиры — это отдельный мир со своими особенностями, которые тогда казались нормой, а сейчас вызывают удивление и даже ностальгию.
Вот ТОП-7 странностей советских квартир, которые были в каждом доме.
1. Крошечные кухни (4-6 м²)
Почему советские кухни такие маленькие? Потому что жильё проектировалось с расчётом, что люди будут есть в столовых, а дома только разогревать пищу. В итоге хозяева умудрялись ставить туда всё необходимое, включая стол, за которым приходилось буквально толкаться локтями.
2. Ковры на стенах
Это не только элемент декора, но и шумоизоляция! В домах с тонкими стенами ковёр на стене спасал от шума соседей, а зимой даже помогал сохранять тепло.
3. Антресоли и встроенные кладовки
В коридорах советских квартир почти всегда были антресоли — шкафчики под потолком, куда убирали всё, что не использовалось ежедневно. Часто рядом был ещё и встроенный шкаф, иногда с выходом сразу в две комнаты!
4. Окно между ванной и кухней
В некоторых квартирах можно было увидеть небольшое окно между ванной и кухней. Это выглядело странно, но задумывалось для естественного освещения ванной. Правда, люди его быстро заклеивали газетами или шторами.
5. Совмещённый санузел
Экономия пространства привела к тому, что унитаз, раковина и ванна находились в одной крохотной комнате. В некоторых квартирах даже ставили сидячие ванны, в которых невозможно было лечь — только сидеть, подтянув колени.
6. Огромные серванты с хрусталём
Каждый уважающий себя советский человек имел огромный сервант, заполненный хрустальными бокалами, вазами и сервизами, которыми никто никогда не пользовался. Это был своеобразный символ достатка.
7. Лоджии, превращённые в склады
Балконы и лоджии редко использовались для отдыха — они заваливались старыми вещами, банками, велосипедами и лыжами. По сути, это был склад на свежем воздухе.
А ещё были телевизоры с белыми салфетками, покрывала на диванах, натянутые на резинках — советские квартиры были действительно особенными!
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