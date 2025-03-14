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Что в СССР можно было купить на 1 рубль

Наследие » Советское наследие

В советское время рубль имел совершенно другую ценность, чем сегодня.

1 советский рубль 1961 г. Аверс
Фото: commons.wikimedia.org by ru:Государственное казначейство ru:СССР. Действительны были в России до лета 1993 г. (Transferred by ShinePhantom/Originally uploaded by Vizu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
1 советский рубль 1961 г. Аверс

Это была вполне весомая сумма, особенно для школьника, студента или пенсионера. На 1 рубль можно было не просто купить мелочи — иногда этого хватало на полноценный обед или поход в кино. Вот несколько наглядных примеров, что можно было приобрести за этот скромный номинал в СССР (возьмём 1980 год).

1. Обед в столовой

На 1 рубль можно было легко поесть в заводской или школьной столовой:

  • первое блюдо (суп или борщ)
  • второе (котлета с гарниром)
  • компот или чай
  • хлеб.

И ещё оставалась сдача!

2. Поход в кино

Билет в кино стоил от 10 до 50 копеек в зависимости от города и зала. А на оставшиеся деньги можно было взять:

  • пирожок (7-10 копеек)
  • мороженое (12-20 копеек)
  • газировку с сиропом (3 копейки за стакан).

3. Продукты на целый день

Примерный набор на 1 рубль:

  • 1 литр молока (28-30 копеек)
  • буханка чёрного хлеба (16 копеек)
  • десяток яиц (80 копеек — чуть дороже, но были акции)
  • пачка сливочного масла — около 60 копеек.

Комбинируя покупки, на рубль можно было собрать приличный продуктовый набор.

4. Хозяйственные товары

  • 100 коробков спичек,
  • 2 кг гвоздей,
  • 14 мячиков для пинг-понга,
  • 10 пластмассовых расчесок,
  • Комплект батареек для магнитофона.

5. Транспорт

  • 20 поездок на автобусе,
  • 25 поездок на троллейбусе,
  • 33 поездки на трамвае,
  • Комплект постельного белья в поезде.

Интересно, что литр бензина стоил 20 копеек, а бутылка лимонада — 35 копеек, вафельный стаканчик с мороженым — от 12 копеек, простой рогалик — 5 копеек.

Таким образом, один рубль в СССР представлял собой довольно существенную сумму, на которую можно было приобрести множество необходимых товаров и услуг.

Что можно было купить на 1 рубль в СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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