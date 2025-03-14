Что в СССР можно было купить на 1 рубль

В советское время рубль имел совершенно другую ценность, чем сегодня.
Это была вполне весомая сумма, особенно для школьника, студента или пенсионера. На 1 рубль можно было не просто купить мелочи — иногда этого хватало на полноценный обед или поход в кино. Вот несколько наглядных примеров, что можно было приобрести за этот скромный номинал в СССР (возьмём 1980 год).
1. Обед в столовой
На 1 рубль можно было легко поесть в заводской или школьной столовой:
И ещё оставалась сдача!
2. Поход в кино
Билет в кино стоил от 10 до 50 копеек в зависимости от города и зала. А на оставшиеся деньги можно было взять:
3. Продукты на целый день
Примерный набор на 1 рубль:
Комбинируя покупки, на рубль можно было собрать приличный продуктовый набор.
4. Хозяйственные товары
5. Транспорт
Интересно, что литр бензина стоил 20 копеек, а бутылка лимонада — 35 копеек, вафельный стаканчик с мороженым — от 12 копеек, простой рогалик — 5 копеек.
Таким образом, один рубль в СССР представлял собой довольно существенную сумму, на которую можно было приобрести множество необходимых товаров и услуг.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.