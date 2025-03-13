Самые сложные предметы для поступления в вузы СССР

Поступление в вузы СССР было серьёзным испытанием, и некоторые предметы вызывали у абитуриентов особенно много трудностей.

Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Вот самые сложные предметы для поступления:

1. Математика

Самый грозный предмет на вступительных экзаменах! Особенно сложными были задачи по геометрии и алгебре в технические вузы (МГУ, МФТИ, Бауманка).

2. Физика

Обязательный предмет для будущих инженеров, конструкторов и учёных. Теоретические вопросы и сложные задачи на движение, электричество и квантовую механику оставляли многих без заветного студенческого билета.

3. Химия

Незаменима для поступления в медицинские и химико-технологические вузы. Запомнить формулы, уравнения реакций и таблицу Менделеева было настоящим испытанием!

4. Русский язык и сочинение

Ошибки в орфографии и пунктуации могли стоить поступления. А ещё нужно было писать сочинение, грамотно анализируя литературные произведения.

5. Иностранный язык

В МГИМО, институты иностранных языков и гуманитарные вузы нужно было сдавать английский, немецкий или французский. Грамматика и устный перевод ставили в тупик даже отличников.

6. Биология

Ключевой предмет для медиков и биологов. Латынь, анатомия, сложные определения и огромное количество терминов требовали железной памяти.

7. История

Билеты включали даты, исторические события, анализ источников и обязательную идеологическую подготовку — без знания марксистской теории было не обойтись.

8. Литература

Экзамены включали сложные вопросы по классическим произведениям, разбор стихов, а также анализ текстов по идеологической линии.

9. Чертёжное дело (начертательная геометрия)

Болезнь всех абитуриентов архитектурных и технических вузов! Требовало пространственного мышления и идеальной точности в построениях.

10. Творческие экзамены (рисунок, музыка, актёрское мастерство)

В театральные, художественные и музыкальные вузы нужно было сдавать сложные творческие испытания. Конкуренция была огромной — 100 человек на место не редкость!

Кроме того, в творческие вузы (театральные, художественные, музыкальные) требовались дополнительные творческие испытания, которые также были достаточно сложными.

Важно отметить, что сложность поступления также зависела от престижности вуза и специальности. Например, поступление в МГУ, МФТИ или МГИМО было особенно сложным.