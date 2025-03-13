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ТОП-5 забытых блюд из Советского Союза

Наследие » Советское наследие

Советская кухня — это не только борщ, котлета с пюре и оливье.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

В повседневном меню советского человека были и другие, менее известные, но очень колоритные блюда, которые сегодня практически исчезли со столов. Многие из них готовились просто, из доступных продуктов, но имели свой уникальный вкус и атмосферу времени СССР.

1. Тельное — рыбная симфония вкуса

Это изысканное блюдо, где нежное рыбное филе превращалось в подобие воздушных полумесяцев.

После тщательного измельчения и формовки, оно обретало золотистую корочку в процессе обжаривания. Когда-то украшавшее меню столовых, ныне тельное — редкий гость на современных кухнях.

2. Манные биточки — сладкие воспоминания детства

Эти нежные, словно облака, биточки из манной каши, обжаренные до аппетитного румянца, были настоящим лакомством.

Часто подававшиеся в детских учреждениях, они оставляли после себя теплое чувство ностальгии. Идеальным дополнением к ним служил сладкий кисель или фруктовый соус.

3. Кулеш

Густая каша-суп на основе пшена с добавлением сала, картофеля и лука.

Простое деревенское блюдо, которое часто подавали в армии, на стройках или в походах. Отличалось сытностью и доступностью — готовилось буквально "из того, что было".

4. Зразы — кулинарная трансформация картофеля

Картофельные котлеты, скрывающие внутри разнообразные начинки — от грибов до мяса и капусты.

Зразы были частым гостем в столовых и на домашних кухнях, демонстрируя умение превратить простые ингредиенты в изысканное блюдо. Так же были и мясные зразы.

5. Суп "Чехословацкий" — вкус дружбы народов

Этот суп, пользовавшийся огромной популярностью в советских столовых, был настоящим кулинарным путешествием.

Картофель, морковь, лук, крупа, тушёнка и ароматные специи создавали неповторимую гармонию вкуса. "Чехословацкий" — символ кулинарного единства советской эпохи.

Эти блюда — не просто рецепты, а частичка истории, отражающая кулинарные традиции и вкусы ушедшей эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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