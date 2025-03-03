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Культ буйных опьяненных женщин нашли в римских Помпеях

1:18
Наследие

Археологи нашли в Помпеях погребенную на 2000 лет под вулканическим пеплом, оставшимся после извержения Везувия, сенсационную фреску. На ней изображен таинственный культ буйствующих, опьяненных женщин.

Помпеи
Фото: commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помпеи

На настенных рисунках можно увидеть женщин-последовательниц Диониса, древнегреческого бога виноделия, безумия и ритуальных сумасшествий. Их называют менады. Они одеты в длинные развевающиеся шкуры животных, на рисунках опьяненные женщины едят мясо, носят мечи и внутренности животных и несут на плечах убитых коз, сообщает Daily Mail.

Обширная сцена расположена аж на трех стенах комнаты в помпейском доме Тиаса. Изображения могли быть созданы 40-30-ми годами до нашей эры.

Министр культуры Италии Алессандро Джулии назвал настенную роспись единственной в своем роде.

"Менада олицетворяла дикую, неукротимую женскую натуру. Женщина, которая бросает своих детей, дом и город, которая вырывается из-под власти мужчин, чтобы свободно танцевать, охотиться и есть сырое мясо в горах и лесах", — отметил доктор Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи.

Уточнения

Помпе́и (лат. Pompeii, итал. Pompei, неап. Pompei; греч. Πομπηία) — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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