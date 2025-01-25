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На военной базе США найден тайник индейцев. Кладу 1000 лет!

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Наследие

На военной базе ВСС США на Аляске найдет тайник индейцев, которому примерно тысяча лет.

Боливийский индеец
Фото: Openverse by Unidentified, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Боливийский индеец

Не золото и бриллианты больше всего поразили археологов, а предметы быта. Интересно же, как жили индейцы 10 веков назад!

В тайнике лежали припасы еды — лосятина. Клад был не в глуши, а среди людей, в месте густонаселенном, но его никто не замечал, сообщает издание Alaska Public Media.

Кстати, эти коренные народы Северной Америки занимались собирательством и охотой.

Археологи рассказали, что планируют повторный визит в место находки тайника. Они хотят изучить грунт вокруг места проведения раскопок.

Уточнения

Се́верная Аме́рика (англ. North America, фр. Amérique du Nord, исп. América del Norte, Norteamérica, аст. Ixachitlān Mictlāmpa) — один из шести материков планеты Земля, расположенный на севере Западного полушария Земли, занимающий 1/6 часть суши и имеющий большее количество островов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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