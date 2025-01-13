Рыцарь на дне Байкала: эта находка поразила дайвера

На дне озера Байкал фридайвер нашел фигуру рыцаря.
Во время заплыва вблизи поселка Листвянка Марк Кисурин наткнулся на неожиданную находку. На глубине с щитом и корабельным колоколом в руках стоял рыцарь в доспехах. Дайвер заснял его на камеру.
На кадрах: здоровяк ростом почти два метра. В итоге, средневекового воина сделали новой местной достопримечательностью. Его закрепили на скале в 40 метрах от берега и оставили "следить" за озером, пишет KP. RU.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.