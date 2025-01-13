Рыцарь на дне Байкала: эта находка поразила дайвера

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На дне озера Байкал фридайвер нашел фигуру рыцаря.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

Во время заплыва вблизи поселка Листвянка Марк Кисурин наткнулся на неожиданную находку. На глубине с щитом и корабельным колоколом в руках стоял рыцарь в доспехах. Дайвер заснял его на камеру.

На кадрах: здоровяк ростом почти два метра. В итоге, средневекового воина сделали новой местной достопримечательностью. Его закрепили на скале в 40 метрах от берега и оставили "следить" за озером, пишет KP. RU.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



