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Восстановлению памятников архитектуры посодействуют частные инвесторы

Искусствовед Лагутенкова: восстановить объекты культурного наследия поможет бизнес
1:45
Наследие » Россия

Недавно глава России Владимир Путин поручил к концу этого десятилетия отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия в стране. Как отмечается, в этом деле государству помогут частные инвесторы.

Искусствовед Лагутенкова: восстановить объекты культурного наследия поможет бизнес
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр Шубский, CC BY-SA 3.0

К концу текущего десятилетия в Российской Федерации должны быть отреставрированы более тысячи сооружений, которые имеют отношение к культурному и историческому наследию государства. Об этом не так давно пообещал российский лидер Владимир Путин.

По поводу предстоящих работ высказала своё мнение NewsInfo.Ru член-корреспондент Российской Академии Художеств Вера Лагутенкова. По её мнению, совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для осуществления общественно важных задач — это обоюдовыгодные и перспективные линии развития разных проектов, в том числе в сфере строительства и всяких культурных учреждений. Она аргументировала это тем, что финансирование не во всех случаях бывает полноценным. При этом люди, которые вкладывают собственные денежные средства в различные финансовые инструменты, порой заинтересованы в том, чтобы восстановить "как индивидуальное решение, но и как вклад в культурное наследие" собственного государства. По словам Веры Лагутенковой, подобное часто практикуется и во многих местах вполне удачно приживается.

Эксперт добавила, что государство имеет интерес в том, чтобы бизнес участвовал в подобной деятельности. Кроме того, она напомнила, что уже некоторое время в России существует законопроект, которой должен увеличить интерес бизнеса к реставрации различных архитектурных сооружений.

Уточнения

Культу́рное насле́дие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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