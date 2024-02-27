В посёлке Рамонь (пригород Воронежа) находится необычный дворцовый комплекс, до революции принадлежавший внучке Николая I принцессе Евгении Ольденбургской (Романовской).
На его восстановление правительство Воронежской области из регионального бюджета планирует потратить 750 миллионов рублей (в 2024 году — 150 миллионов, в 2025 и 2026 годах — по 300 миллионов). В ближайшее время опубликуют конкурсную документацию на инженерные работы во дворце и разработают проект благоустройства территории комплекса.
"Дворец Ольденбургских — жемчужина Воронежского края. Он давно уже стал одним из самых привлекательных туристических мест нашей области", — заявил губернатор Александр Гусев.
Дворцовый комплекс Ольденбургских спроектирован в необычном для русской провинции неоготическом стиле в 1887 году. Благодаря Евгении Романовской здесь появилась железная дорога, водопровод, электричество, больница, школа и кондитерская фабрика.
К концу двадцатого века комплекс сильно обветшал и его закрыли на реставрацию. К настоящему времени привели в порядок небольшую часть территории перед дворцом. В выходные из Воронежа в Рамонь можно прокатиться на ретропоезде.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.