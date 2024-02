Дворцовый комплекс в Воронежской области, принадлежавший внучке Николая I, отреставрируют за 750 миллионов рублей

В посёлке Рамонь (пригород Воронежа) находится необычный дворцовый комплекс, до революции принадлежавший внучке Николая I принцессе Евгении Ольденбургской (Романовской).

