Дворцовый комплекс в Воронежской области, принадлежавший внучке Николая I, отреставрируют за 750 миллионов рублей

Дворец Ольденбургских отреставрируют за 750 миллионов рублей

В посёлке Рамонь (пригород Воронежа) находится необычный дворцовый комплекс, до революции принадлежавший внучке Николая I принцессе Евгении Ольденбургской (Романовской).

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На его восстановление правительство Воронежской области из регионального бюджета планирует потратить 750 миллионов рублей (в 2024 году — 150 миллионов, в 2025 и 2026 годах — по 300 миллионов). В ближайшее время опубликуют конкурсную документацию на инженерные работы во дворце и разработают проект благоустройства территории комплекса.

"Дворец Ольденбургских — жемчужина Воронежского края. Он давно уже стал одним из самых привлекательных туристических мест нашей области", — заявил губернатор Александр Гусев.

Дворцовый комплекс Ольденбургских спроектирован в необычном для русской провинции неоготическом стиле в 1887 году. Благодаря Евгении Романовской здесь появилась железная дорога, водопровод, электричество, больница, школа и кондитерская фабрика.

К концу двадцатого века комплекс сильно обветшал и его закрыли на реставрацию. К настоящему времени привели в порядок небольшую часть территории перед дворцом. В выходные из Воронежа в Рамонь можно прокатиться на ретропоезде.