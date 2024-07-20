Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты рассказали, как добиться густых волос естественным путем
Состояние ногтей как индикатор здоровья: что говорят изменения в ногтях
Топ вещей, которые нельзя хранить в спальне
5 простых способов улучшить внешний вид вашего дома
Как красивые банки и правильное освещение преобразят пространство
Почему сырники не получаются пышными
3 простых способа сделать маленькую ванную комнату стильной и современной
Рассказываем о сортах винограда, которые вы выберете для дачи
Как неправильная осанка и сидячий образ жизни вызывают дряблость бедер
ФСБ рассекретила материалы по покушению на Гитлера 80 лет назад

Заговор против Гитлера планировали задолго за 20 июля 1944 года

1:53
Наследие

ФСБ рассекретила и передала РИА Новости архивные материалы о покушении на Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад.

Среди этих документов — фотокопии показаний Ганса Раттенхубера, бывшего начальника личной охраны Гитлера, и Романа Гамоты, бывшего сотрудника внешней разведки Третьего рейха. Они дали показания органам госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.

20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Оно случилось в его ставке в Восточной Пруссии во время совещания с военными.

Покушение было частью заговора, известного как "Операция "Валькирия". Заговор был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта, которые выступали против Гитлера, который вёл Германию к неизбежному краху.

Заговорщики планировали убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" не удался — Гитлер лишь получил травмы. Большинство участников покушения были казнены.

Главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера хотели убить в конце июня — начале июля 1944 года, взорвав бомбу на презентации снаряжения германской пехоты. Об этом, как следует из архивов, сообщил органам госбезопасности СССР бывший начальник личной охраны Гитлера.

Покушение было спланировано безупречно, но Гитлера спасла роковая случайность. 

Впрочем, заговорщики были ярыми антисоветчиками и планировали в худшем случае добиться перемирия с Союзниками, а в лучшем заключить с ними военный союз против СССР. Подобная политика могла существенно осложнить продвижение советских войск в Европе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Как неправильная осанка и сидячий образ жизни вызывают дряблость бедер
Игроки разочарованы качеством графики в Star Wars Outlaws
Отжимания по методике Майка Тайсона: развивайте силу и укрепляйте суставы
Цены на природный газ растут из-за ИИ
Пятый сезон "Очень странных дел" выйдет в 2025 году
Комар, переносящий вирус Западного Нила, замечен в Финляндии
Заговор против Гитлера планировали задолго за 20 июля 1944 года
Лера Кудрявцева показала ещё одно предсказание Жириновского
Врач Мальцева перечислила 3 риска для здоровья беременных женщин-водителей
В США и Канаде наблюдается вспышка инфекции листериоза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников