ФСБ рассекретила материалы по покушению на Гитлера 80 лет назад

Заговор против Гитлера планировали задолго за 20 июля 1944 года

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ФСБ рассекретила и передала РИА Новости архивные материалы о покушении на Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад.

Среди этих документов — фотокопии показаний Ганса Раттенхубера, бывшего начальника личной охраны Гитлера, и Романа Гамоты, бывшего сотрудника внешней разведки Третьего рейха. Они дали показания органам госбезопасности СССР после Великой Отечественной войны.

20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Оно случилось в его ставке в Восточной Пруссии во время совещания с военными.

Покушение было частью заговора, известного как "Операция "Валькирия". Заговор был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта, которые выступали против Гитлера, который вёл Германию к неизбежному краху.

Заговорщики планировали убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" не удался — Гитлер лишь получил травмы. Большинство участников покушения были казнены.

Главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера хотели убить в конце июня — начале июля 1944 года, взорвав бомбу на презентации снаряжения германской пехоты. Об этом, как следует из архивов, сообщил органам госбезопасности СССР бывший начальник личной охраны Гитлера.

Покушение было спланировано безупречно, но Гитлера спасла роковая случайность.

Впрочем, заговорщики были ярыми антисоветчиками и планировали в худшем случае добиться перемирия с Союзниками, а в лучшем заключить с ними военный союз против СССР. Подобная политика могла существенно осложнить продвижение советских войск в Европе.