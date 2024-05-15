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15 мая Церковь отмечает день Бориса и Глеба

2:06
Наследие

15 мая Русская Православная Церковь празднует память святых князей Бориса и Глеба.

15 мая Церковь отмечает день Бориса и Глеба
Фото: commons.wikimedia.org by File:Борис и Глеб русская икона.jpg

Святые князья Борис и Глеб были сыновьями Владимира Святого. Согласно данным "Повести временных лет" Борис Владимирович был любимым сыном князя и рассматривался им как преемник. Святополк — старший сын Владимира (по некоторым данным он мог быть сыном Ярополка, старшего брата Владимира, убитого им в ходе борьбы за власть), поставил задачу устранить Бориса как опасного конкурента. Дружина Бориса настраивала его на вооружённую борьбу против Святополка, однако он отказался начинать братоубийственную войну, в результате чего дружинники покинули его, и он пал жертвой убийц, посланных Святополком.

"Борису же возвратившюся с воины, не обрѣтшю печенѣгъ, вѣсть приде ему, яко "Отець ти умерлъ". И плакася по отци велми, любимъ бо бѣ отцемь паче всих, и ста на Алтѣ (река), пришедъ. Рѣша ему дружина отня: "Се дружина у тебе отня и вои. Поиди, сяди в Кыевѣ на столѣ отнѣ". Онъ же рече: "Не буди то — мнѣ вьзняти рукы на брата на старѣйшаго: аще отець ми умре, то сѣй ми будеть вь отца мѣсто".

Летописец приводит подробности убийства Бориса, которые, вероятно, он получил от одного из своих осведомителей, современников тех событий.

Вслед за князем Борисом был убит князь Глеб, который также считался одним из опасных претендентов на престол.

В ходе развернувшейся впоследствии династической усобицы Святополк Окаянный, сидевший в Киеве и опиравшийся на поддержку Польши, был разгромлен Ярославом Владимировичем — князем Новгорода, а затем бесславно умер на границе Польши и Чехии. 

Князья Борис и Глеб были прославлены как первые русские святые, их подвиг заключается в том, что они предпочли смерть и Царствие Небесное земной политической власти. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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