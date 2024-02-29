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Роспатент зарегистрировал товарный знак с именем великого космонавта

Дочь первого космонавта зарегистрировала товарный знак "Юрий Гагарин"

Наследие

Дочь великого космонавта Юрия Гагарина зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "Юрий Гагарин", сообщает телеграм-канал Mash.

Дочь первого космонавта зарегистрировала товарный знак "Юрий Гагарин"
Фото: flickr.com by Robert Couse-Baker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Товарный знак "Юрий Гагарин" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41. Согласно документу, владельцем товарного знака является Галина Гагарина. В общей сложности на нее оформлено четыре товарных знака с разными классами МКТУ.

Теперь все значки, футболки или даже компьютерные игры, связанные с первым космонавтом, будут приносить прибыль 62-летней наследнице. Под брендом "Юрий Гагарин" можно изготавливать и поставлять для продажи мобильные телефоны, устройства автомобильной диагностики, клавиатуры для компьютеров, одежду, головные уборы, обувь, нижнее белье, а также выпускать книги и заниматься физическим воспитанием.

Галина Гагарина — младшая дочь космонавта, доктор экономических наук, работает в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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