Роспатент зарегистрировал товарный знак с именем великого космонавта

Дочь великого космонавта Юрия Гагарина зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "Юрий Гагарин", сообщает телеграм-канал Mash.
Товарный знак "Юрий Гагарин" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41. Согласно документу, владельцем товарного знака является Галина Гагарина. В общей сложности на нее оформлено четыре товарных знака с разными классами МКТУ.
Теперь все значки, футболки или даже компьютерные игры, связанные с первым космонавтом, будут приносить прибыль 62-летней наследнице. Под брендом "Юрий Гагарин" можно изготавливать и поставлять для продажи мобильные телефоны, устройства автомобильной диагностики, клавиатуры для компьютеров, одежду, головные уборы, обувь, нижнее белье, а также выпускать книги и заниматься физическим воспитанием.
Галина Гагарина — младшая дочь космонавта, доктор экономических наук, работает в РЭУ имени Г. В. Плеханова.
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