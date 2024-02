Роспатент зарегистрировал товарный знак с именем великого космонавта

Дочь великого космонавта Юрия Гагарина зарегистрировала в Роспатенте товарный знак "Юрий Гагарин", сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: flickr.com by Robert Couse-Baker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic