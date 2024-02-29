Владимир Сальдо рассказал о месте хранения останков князя Григория Потемкина

Сальдо: останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области

Останки государственного деятеля, князя Григория Потемкина "в целости и сохранности" находятся в Херсонской области.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Мы их (останки Потемкина) вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области", — сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что останки после освобождения Херсона будут доставлены в город.

В 2023 году Сальдо говорил о том, что останки, похороненного на территории Екатерининского собора Херсона князя, вывезли. Также эвакуировали монумент князю, установленный на одной из центральных площадей Херсона.