Экс-президент РФ Борис Ельцин просился в НАТО: Платошкин назвал раскрытие данных об этом "фуфлом"

Дипломат Платошкин резко оценил документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО

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В связи с истечением срока секретности США раскрыли стенограмму беседы между бывшим президентом России Борисом Ельциным и американским экс-лидером Биллом Клинтоном, в которой утверждается, что Россия должна была первой присоединиться к НАТО. Однако историк, политолог и дипломат Николай Платошкин назвал эти данные "фуфлом".

Фото: flickr.com by FDR Presidential Library & Museum is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает URA.RU, он подчеркнул, что раскрытие материалов после 30 лет говорит о том, что эти документы не содержат чего-то взрывоопасного в политическом смысле. Платошкин отметил, что просьба Ельцина присоединиться к НАТО не была для него сюрпризом, и добавил, что США, раскрывая эти документы, не пытались передать какое-то новое сообщение, так как прошло 30 лет с момента беседы.