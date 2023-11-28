Пользователи соцсетей нашли пророчество о землетрясении в Крыму в стихе 1910 года

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Пророчество о землетрясении в Тавриде (Крыму, Мелитополе, Бердянске и Днепре) нашли пользователи соцсетей - они считают, что оно зашифровано в стихотворении поэтессы Елизаветы Дмитриевой от 1910 года.

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

В частности, его отрывок приводит Telegram-канал интересных фактов "Channel №6":

Крепись, любимая Таврида - соседский жид заменит жида

И птицы, ядрами бранясь, на небе нарисуют вязь

Меж морем тихим и игривым виадук встанет над проливом

Чахотку странник принесет, но моря соль её убьет,

Буря великая и злая не потревожит Хан-сарая

Но перед царственным венцом взойдутся горы ходуном

"Это же описание событий 20-ых годов, смена президентов Украины, самолеты с ракетами, Крымский мост, ковид, мегашторм 26 ноября. Только землетрясения нам не нужно. И что такое "царский венец в её понимании?"- спрашивают комментаторы.

Стоит напомнить, что поэтесса Елизавета Дмитриева и известнейший поэт, одиозная "звезда" Коктебеля Максимилиан Волошин устроили в 1909 году то, что сейчас называется "пранком".

Они придумали поэтессе образ графини-католички, рождённой русской от "лютого отца-испанца", которая общается с миром только стихами и звонками по телефону.

От её имени с сопроводительной статьей Волошина в главный литературный журнал тех времен "Аполлон" были отправлены стихи, подписанные "Черубина де Габриак" - в эту вымышленную даму влюбилось практически всё литературное дворянство.

Более того, главный редактор журнала не просто влюбился, а стал постоянно печатать звонящую ему ночами незнакомку, "выкинув" стихи одного из соратников Гумилева. Позже поэты Волошин и Николай Гумилев из-за скабрезной шутки о внешности и "постельных талантах" поэтессы даже устроили дуэль - но она, к счастью, не сложилась.

После разоблачения мистификации-пранка журнал напечатал стихи поэтессы, которые были просто уничтожены градом критики от тех, кто раньше боготворил её.

В результате, как пишут историки, поэтесса Дмитриева "надолго замолчала и перестала приезжать на дачу Волошина, оставив лишь стихотворение "Таврида" в 1910 году".

Стоит отметить, что редакции Pravda.Ru не удалось найти подтверждений принадлежности стихотворения "руке" легендарной Черубины или самого Волошина.

"То, что происходило у Волошина, можно назвать литературным форумом, вечной попойкой и на молодёжном языке - "впиской" одновременно. Там рождались и забывались сотни стихов, множество поэтов оставляли свои творения, даже не подписывая", - поделился с Pravda.Ru историк-литературовед Илья Солдатов.

Эксперт также пояснил, что ранее не сталкивался с ним, поэтому стихотворение может быть как поздней мистификацией, так и реальным "пророчеством" экзальтированной поэтессы или гостей дачи Волошина в Коктебеле.

Напомним, что "Таврида" — одно из древнейших названий Крыма. В Таврическую губернию Российской империи входил сам Крым, а также Бердянский, Мелитопольский и Днепровский уезды вне полуострова.

Крымский полуостров находится в зоне повышенной сейсмической активности - за последние века Крым пережил около 80 довольно сильных землетрясений.