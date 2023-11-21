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Египтолог рассказал о загадке, которая важнее сфинкса

Наследие

Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, подтвердило гипотезу о влиянии природы на формирование египетского Большого Сфинкса, одного из самых древних монументальных скульптур в мире. По мнению ученых, сначала ветер придал скальному образованию форму льва, а затем древние строители обтесали его, создавая облик мифического сфинкса.

Египтолог рассказал о загадке, которая важнее сфинкса
Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

Египтолог Роман Орехов, комментируя гипотезы о тайных помещениях под лапами Сфинкса, отметил, что необходимо рассматривать статую практично. Сфинкс символизировал сакральность некрополя в Гизе и изображал бога-творца, покровителя этого комплекса. У египетских царей были обычаи изображать своих предков в облике сфинксов, уходящих своими корнями к божеству, породившему мир.

Орехов также подчеркнул, что идея о тайных комнатах под Сфинксом не имеет оснований. Вокруг статуи много подземных пустот, обусловленных погребениями, типичными для сакральных мест. Однако они не связаны непосредственно с самим Сфинксом, а скорее с сакральностью общего места.

В заключение ученый подчеркнул, что главная загадка Гизы — это не Сфинкс, а пирамиды. Строительство пирамид до сих пор остается тайной, и для древних египтян этот проект стал своего рода "проектом века". Орехов отметил, что блоки для строительства пирамид доставлялись по воде через портовый комплекс у плато Гиза, используя разливы Нила и навыки кораблевождения древних египтян.

Как ЭТО Возможно? Топ 10 Фактов о Египетском Сфинксе, Которые Вы Не Знали
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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