Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, подтвердило гипотезу о влиянии природы на формирование египетского Большого Сфинкса, одного из самых древних монументальных скульптур в мире. По мнению ученых, сначала ветер придал скальному образованию форму льва, а затем древние строители обтесали его, создавая облик мифического сфинкса.

Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0