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Как Россия одним решением лишила надежды Японию на территории

Наследие

Жители Японии больше не могут заниматься рыболовством в прибрежных водах Курильских островов из-за наложенных Россией санкций. Это событие приносит конечную черту надежде Японии на возврат Курильских островов.

Как Россия одним решением лишила надежды Японию на территории
Фото: openverse.org

В статье указывается, что рыбаки намеревались отправиться на рыбный промысел в прибрежных водах Южных Курил в этом году, однако этот процесс регулируется ежегодными переговорами между двумя странами, которые, к несчастью, не состоялись в 2023 году. Теперь рыбакам с Хоккайдо придется осуществлять лов в районе полуострова Немуро, сообщает Ура. Ru.

Создавшаяся ситуация серьезно подрывает надежды Японии на возвращение Курильских островов. Правительство Японии неоднократно заявляло, что активность японских рыбаков вблизи островов — ключевой аргумент в пользу передачи Курилов владению Токио.

В октябре 2023 года Токио и Москва не смогли достичь соглашения относительно рыболовных прав в окрестностях Южных Курил. В результате японские рыбаки были вынуждены отложить начало рыболовного сезона, как сообщает телеканал NHK.

После окончания Второй мировой войны между СССР и Японией так и не был заключен мирный договор, который мог бы разрешить территориальные споры. На протяжении десятилетий Япония настаивала на возвращении бывших ей территорий, однако в 2023 году МИД РФ объявил, что вопрос о мирном договоре относительно Курильских островов больше не рассматривается.

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Как Курильские Острова Оказались в Составе России?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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