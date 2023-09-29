Историческая загадка: Открытие сифилиса в древних костях Франции ставит под сомнение роль Христофора Колумба

В течение многих лет считалось, что сифилис был завезен в Европу командой Христофора Колумба после его исторической экспедиции в Америку в конце XV века. Недавние исследования, однако, приводят вопрос об этом в сомнение.

Фото: openverse

Историческое открытие пришло после обнаружения признаков сифилиса в древней человеческой кости, найденной во Франции и датированной VII-VIII веками, что означает, что она существовала как минимум за 700 лет до прибытия Колумба в Америку.

Эта кость, обнаруженная еще в конце 80-х годов прошлого века, хранила свою тайну до недавнего времени, когда современные методы исследования позволили венерологам выявить признаки сифилиса.

Представитель Университета Экс-Марсель во Франции, принимавший участие в исследованиях, отметил: "Эти новые данные могут изменить устоявшиеся представления в медицинской науке".

Однако окончательное заключение о том, какая конкретно бактерия рода Treponema обнаружена во французской кости, пока не может быть сделано. Этот род бактерий включает несколько видов, один из которых вызывает сифилис, а другие связаны с другими заболеваниями. Дополнительные исследования необходимы для установления точного вида бактерии.

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