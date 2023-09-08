Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестович* рассказал анекдот про украинских патриотов
Биолог Тиссенбаум предупредила о старении из-за малоподвижного образа жизни
Правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой под Курском
Многие российские владельцы автомобилей считают, что текущее время не подходит для приобретения новых машин
Садальский заявил, что Андрей Малахов "сел на измену"
Актриса Татьяна Васильева ушла от Райхельгауза в театр "Ленком"
Ким Кардашьян обратилась к Байдену с призывом защитить армян от геноцида
Отец погибшей на Урале школьницы заявил, что её убил велосипедист
Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели

Учёные назвали причину краха древней Тибетской империи

Наследие

Исследователи из Института исследования Тибетского нагорья пришли к выводу, что падение древней Тибетской империи, существовавшей с 618 по 877 год нашей эры, произошло из-за мегазасухи. Эти выводы были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Учёные назвали причину краха древней Тибетской империи
Фото: openverse

Тибетская империя охватывала огромные территории, занимая более 4,6 миллиона квадратных километров на высоте более 4000 метров над уровнем моря, где проживали 10 миллионов человек, адаптированных к экстремальным условиям.

Согласно исследованию, в 9 веке нашей эры климатические изменения, связанные с мегазасухой, способствовали снижению уровня воды в озерах. Это привело к остановке роста растений, неурожаям и социальным волнениям, что, в конечном итоге, привело к краху империи. Исследование также указывает на то, что климатические изменения были характерны не только для конкретного водоема, но и для всего региона.

Таким образом, тёплые и влажные условия, характерные для расцвета Тибетской империи, уступили место засухе, что сильно повлияло на её стабильность и, в конечном итоге, привело к её краху.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Китай и Тибет - история противостояния.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Генерал ФСБ раскрыл судьбу угнавшего вертолёт на Украину предателя

Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба

Генерал ФСБ Михайлов рассказал о судьбе угнавшего вертолёт ВС РФ на Украину предателя
Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Замужняя артистка Екатерина Шпица привлекла к себе всеобщее внимание
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Разин считает, что не смог уберечь Шатунова от трагедии
Разин считает, что не смог уберечь Шатунова от трагедии
Последние материалы
Актриса Татьяна Васильева ушла от Райхельгауза в театр "Ленком"
Ким Кардашьян обратилась к Байдену с призывом защитить армян от геноцида
Отец погибшей на Урале школьницы заявил, что её убил велосипедист
Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток
Психолог Сальникова рассказала, как не нужно извиняться перед человеком
Польша вступает в конфронтацию с Украиной и Евросоюзом из-за зерна
Стали известны нововведения Apple Watch Series 9
МИД РФ вызвал посла Армении для жёсткого разговора
Законы Хаммурапи справедливы и сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников