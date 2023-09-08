Учёные назвали причину краха древней Тибетской империи

Исследователи из Института исследования Тибетского нагорья пришли к выводу, что падение древней Тибетской империи, существовавшей с 618 по 877 год нашей эры, произошло из-за мегазасухи. Эти выводы были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Фото: openverse

Тибетская империя охватывала огромные территории, занимая более 4,6 миллиона квадратных километров на высоте более 4000 метров над уровнем моря, где проживали 10 миллионов человек, адаптированных к экстремальным условиям.

Согласно исследованию, в 9 веке нашей эры климатические изменения, связанные с мегазасухой, способствовали снижению уровня воды в озерах. Это привело к остановке роста растений, неурожаям и социальным волнениям, что, в конечном итоге, привело к краху империи. Исследование также указывает на то, что климатические изменения были характерны не только для конкретного водоема, но и для всего региона.

Таким образом, тёплые и влажные условия, характерные для расцвета Тибетской империи, уступили место засухе, что сильно повлияло на её стабильность и, в конечном итоге, привело к её краху.

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