Визит Михаила Калинина в 1923 году: Важные моменты в истории Приморья

В Приморском крае отмечают столетие со дня визита Михаила Калинина. Эту важную дату напомнил местным жителям Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Фото: Фото с официального сайта

В летнем 1923 году Михаил Калинин посетил Приморский край и Владивосток, и его визит оказал значительное влияние на судьбу этого региона. Он был первым крупным государственным деятелем, который посетил Приморье вскоре после установления Советской власти в 1922 году. В то время Михаил Иванович руководил ЦИК СССР. Об этом пишет vostokmedia.com.

Состояние Приморья и Владивостока после пяти лет интервенции и Гражданской войны можно легко представить. Визит Михаила Калинина показал, что центральной власти важно, что происходит на Дальнем Востоке, и это вдохновило местное население. В музее имени Арсеньева рассказывают: "Очевидцы описали Михаила Ивановича во время его визита во Владивосток: «Перед всеми предстал обыкновенный русский мужичок-тверяк, в белой рубашке, в высоких сапогах, седой, с добрыми глазами, бодрый, но уже с отпечатком на лице следов большой и тяжелой работы в прошлом»."

Калинин побывал не только во Владивостоке, но и на заводе "Металлист" и Дальзаводе, в торговом порту, а также на миноносце "Бравый", который довел его до бухты Суходол, а оттуда до деревни Петровка, где он встречался с крестьянами. Затем, 12 августа, Михаил Калинин отправился обратно в Москву. По результатам его поездки в столице были приняты решения, оказавшиеся судьбоносными для Владивостока. Здесь начали восстанавливать торговый и военный флот, развивать угольную промышленность, и появились первые налоговые льготы для жителей Дальнего Востока.

В честь визита Михаила Калинина улицу Южно-Светланскую в нашем городе переименовали в улицу имени Калинина. Эта улица была самой длинной в городе до появления проспекта 100-летия Владивостока.

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