Странное захоронение: тайны, которые хранит крымский "Артек"

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История известного международного детского лагеря "Артек", расположенного на Южном берегу Крыма, насчитывает более 90 лет. За время своего существования он стал не только популярным местом отдыха детей, но и центром многочисленных легенд и загадок.

Фото: UAC/via Globallookpress.com

Начало "Артека" как санаторного лагеря

История "Артека" началась как санаторного лагеря для детей, больных туберкулезом. Он был основан в 1925 году по инициативе Зиновия Петровича Соловьева, председателя Российского общества Красного Креста. Со временем "Артек" превратился в элитный лагерный комплекс, в который принимали детей по разным заслугам и достижениям. Он принимал и иностранных детей, что повышало статус лагеря как символа престижа и успеха. Несмотря на свою яркую историю, "Артек" не смог избежать и более мрачных и страшных событий.

Репрессии и политические преследования

В 1937 году в лагере начались репрессии, связанные с политическими преследованиями. В лагерь был направлен сотрудник НКВД Николай Иванов с заданием выявить "вражеские элементы". В его докладе говорилось о многочисленных нарушениях и преступлениях, совершенных на территории лагеря. Например, якобы имела место и попытка поджога корпуса, где отдыхали испанские дети.

Однако благодаря вмешательству Полины Жемчужиной, жены тогдашнего председателя СНК Вячеслава Молотова, все обвинения были опровергнуты, что избавило лагерь от дальнейших потрясений.

Таинственное захоронение

Ещё одна загадка, связанная с "Артеком", возникла в 1966 году, когда на территории лагеря было обнаружено странное захоронение. Как сообщает издание "Русская семёрка", на бесплодной земле был обнаружен каменный ящик, в котором лежали шесть мужских скелетов без голов и рук. Под ними лежал ещё один ящик, в котором находились останки младенца. Причина, по которой тела мужчин были захоронены над могилой ребенка, до сих пор остается неразрешённой загадкой.

Ранее мы писали о том, как в Крыму Севастополь стал одной из первых точек революции в 1917 году. Это было связано с его статусом базы Черноморского флота. Одним из главным героев тех событий был и адмирал Александр Колчак.

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