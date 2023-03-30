Город, с которого всё началось: Севастополь стал одной из первых революционных точек России

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Севастополь, главная военно-морская база России на Чёрном море, не остался в стороне от распространения революционных настроений в 1917 году.

Значительная часть революционных действий в 1917 году происходила в Севастополе, главной российской военно-морской базе на Чёрном море. Этот крымский город, известный как российский Портсмут, был почитаем в России за 349-дневную доблестную оборону в 1854-1855 годах во время Крымской войны, но позже стал считаться очагом недовольства.

Севастополь стал свидетелем широкомасштабных гражданских беспорядков в 1830 году после эпидемии чумы и последующей изоляции города. Военные действия подавили кратковременное восстание горожан против местных властей. В 1905 году, во время русской революции, моряки Черноморского флота дважды поднимали мятеж. Экипаж броненосца "Потёмкин" захватил контроль над военным кораблём в море и направил его в Одессу. Эти события были увековечены в фильме Сергея Эйзенштейна 1925 года. Во втором восстании участвовала значительная часть флота, стоявшего в Севастополе, и оно оказалось одним из самых жестоких эпизодов революции. Лейтенант Пётр Шмидт принял командование лёгким броненосным крейсером "Очаков" 28 ноября и провозгласил, что если царь Николай II не созовёт демократически избранное учредительное собрание, то он

"объявит Крым независимым и назначит себя его президентом и командующим Черноморским флотом".

Мятеж был подавлен, а Шмидт и другие зачинщики были казнены 19 марта 1906 года.

Поражения и потери царского правительства на фронтах Первой мировой войны в сочетании с растущим экономическим давлением и нехваткой продовольствия внутри страны неуклонно снижали его авторитет. Когда Николай II отрёкся от престола 15 марта 1917 года, создание Временного правительства не смогло стабилизировать ситуацию. По всей России прокатилась волна политической активности, и Севастополь не остался в стороне. 19 марта в городе прошли выборы в Совет депутатов. В это же время на кораблях Черноморского флота под командованием вице-адмирала Александра Колчака были созданы матросские комитеты.

Большевистское дело получило мощный импульс с прибытием Владимира Ленина в Петроград 16 апреля 1917 года. Он вернулся из ссылки в Швейцарии на немецком пломбированном поезде. Под его руководством и с обещаниями "мира, земли и хлеба" большевики разжигали народное беспокойство и антивоенные протесты, тщательно подготавливая почву для своей революции в конце года. Колчак предчувствовал надвигающуюся катастрофу, предсказывая, что вскоре ему придётся

"иметь дело с историческим позором бессмысленного мятежа в военное время".

22 апреля в Севастополе наблюдались массовые скопления людей, приветствовавших дома бывших моряков, освобождённых из ссылки или тюрьмы, включая тех, кто участвовал в мятеже 1905 года.

Уступая требованиям экипажей, Колчак приказал переименовать линкоры в имперские имена, такие как "Император Александр III". К началу лета дисциплина на Черноморском флоте стала быстро разрушаться. 20 июня делегация ВМС США во главе с контр-адмиралом Джеймсом Х. Гленноном посетила Севастополь, важный порт захода в рамках тура по военно-морским базам, чтобы определить, как лучше поддержать военные действия России против Германии.

Осмотрев несколько батарей береговой обороны и другие береговые сооружения, Гленнон столкнулся с кораблями, заполненными праздными матросами в грязной белой форме, бесцельно слонявшимися без дела. Мятеж уже начался, и, рискуя собственной безопасностью, Гленнон вмешался, чтобы спасти жизни нескольких русских офицеров. Однако, он не смог восстановить их в правах. Через два дня он покинул Севастополь на поезде, направляясь в Петроград. Колчак, отозванный временным правительством за несоблюдение дисциплины, отправился в то же путешествие. Ему посчастливилось остаться в живых, пережив жестокую стычку с матросами на борту своего штабного корабля "Георгий Победоносец".

В течение лета и ранней осени 1917 года влияние и власть большевиков в Севастополе неуклонно росли, как и события, происходившие в других регионах России. 7 ноября, когда весть о захвате власти большевиками в Петрограде достигла Севастополя, Севастопольский совет военных и рабочих депутатов взял власть в свои руки. Они отправили поздравительную телеграмму своим коллегам в Петроград, в которой говорилось:

"Приветствуем победившую революцию. Совет взял власть в свои руки. Ждём указаний. Севастополь".

В течение ноября и декабря большевики завершили захват Черноморского флота. Годовщина Очаковского мятежа 28 ноября 1917 года предоставила слишком ценную пропагандистскую возможность, чтобы её упустить. Севастопольские "Известия" объявили:

"Двенадцать лет назад, в этот день… Черноморский флот поднял красное знамя мятежа во главе с адмиралом П. П. Шмидтом".

Газета также сообщала своим читателям, что восстание 1905 года было преждевременным, поскольку остальная Россия не была готова его поддержать. Однако, в 1917 году большевики захватили власть над большей частью страны, и пути назад уже не было. Многие люди, считавшиеся врагами революции, подверглись облавам, и по меньшей мере 30 морских офицеров, включая трёх адмиралов, были расстреляны 28 декабря 1917 года на Малаховом холме Севастополя, ключевом бастионе обороны во время Крымской войны.

Как пишет издание "History today", во время гражданской войны в России между красными и монархическими белыми, которая продолжалась до ноября 1920 года, Крым и Севастополь играли важную роль. Между тем, иностранные державы оккупировали город в конце Первой мировой войны.

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