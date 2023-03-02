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Историк Гайда: Ленин заключал Брестский мир не из патриотизма, а ради мировой революции

Наследие

Во время заключения Брестского мира большевиков не волновали интересы России или Германии, их главной целью была мировая революция, считает доктор исторических наук, доцент истфака МГУ Фёдор Гайда.

Историк Гайда: Ленин заключал Брестский мир не из патриотизма, а ради мировой революции

Даже отказ Ленина от аннексий и контрибуций был обращением к "эксплуатируемым классам" Европы, которых планировалось очаровать коммунистической идеей, добавил он.

"Никаких патриотических сожалений у Ленина не было, он руководствовался космополитической пролетарской солидарностью", — пояснил Гайда в интервью изданию argumenti.ru.

Но немецкий рабочий класс отказался устраивать революцию во время войны, а потому советскому правительству пришлось согласиться на условия Германии, так как продолжать сражаться было попросту некем, вся русская армия к тому времени практически разложилась под влиянием революционной агитацией.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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