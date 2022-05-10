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Автор Александр Шторм

Историки о ценности острова Змеиный: там спрятан щит Ахиллеса

Наследие

Историки сообщили, что остров Змеиный, на который ВСУ устроили "атаку смертников" к 9 мая, имеет не только военно-стратегическое значение. Считается, что на нем спрятан щит мифологического Ахиллеса, дающий власть над миром — и сам "дух великого воина".

Историки о ценности острова Змеиный: там спрятан щит Ахиллеса

"На острове Змеином, согласно греческой мифологии, спрятан щит Ахилла — который был выкован за одну ночь богом Гефестом. "Кто владеет этим щитом, тот будет владеть всем миром", писали древние летописцы. Там же закопана статуя Ахилла, в которую его мать-богиня якобы "вдохнула душу погибшего сына" — постамент для неё был найден как раз там" — пишут исследователи античности.

Они также добавляют, что мистические артефакты на Змеином пытались найти нацисты во времена Великой Отечественной войны, а также американские археологи — во времена украинской принадлежности острова.

Про "щит Ахиллеса", в частности, сообщают материалы порталов "Вокруг Света", "Пантикапея", а также работы историков СССР, Европы и России.

Хотя если отвлечься от древней истории и мифологии, ценность Змеиного в его стратегическом расположении — пишут эксперты проекта "Мэйдэй".

Контроль над островом Змеиный позволяет:

  • контролировать или блокировать весь морской — торговый и военный — трафик Украины (в частности, короткое плечо Румыния-Одесса);
  • добычу нефти и газа в Чёрном море;
  • для России — осуществлять дополнительное прикрытие ПВО городов и объектов Крыма
  • для Украины остров Змеиный — та самая (если примитивно) "точка для удара по Крыму".

Стоит добавить, что по данным журналистов, озвученным в 2009 и 2017 году в Крыму "в ходе поисково-раскопочной экспедиции … найдены два исторических артефакта, ещё называемых "кольцом добра" и "кольцом зла". В эзотерических легендах они дают человеку полную власть над миром.

Ссылаясь на источники в среде археологов и историков, СМИ сообщили — эти находки якобы немедленно отослали в Москву, в Кремль — чтобы "показать их" и "отправить на изучение".

Автор: Александр Шторм
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