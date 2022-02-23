В Москве нашли коллекцию эротических картинок Сталина с голыми девушками

Сотрудники группы компаний "Культура" обнаружили в старой московской коммуналке, где умер пожилой мужчина, архив с картинками эротического содержания из коллекции Сталина.

"Было найдено шесть картинок эротического содержания из коллекции Иосифа Сталина. По нашим предположениям, всего коллекция состоит из сорока подобных картинок, но они находятся либо у коллекционеров, либо утеряны", — рассказала информационному порталу Lifedd исполнительный директор ГК "Культура" Юлия Куликова.

Эксперты изучили картинки и выяснили, что они действительно принадлежали Сталину, однако неизвестно, кто подарил их советскому лидеру.

Изображения представляют собой иллюстрации, созданные для книги историка искусства Кери фон Карвата "Эротика в искусстве", которая была опубликована в Вене в 1908 году. Сталин поставил свою подпись на каждой картинке, а также оставил там комментарии карандашом.

Так, на одной из картинок изображена обнажённая девушка, которая прыгает на скакалке. Оставленная рукой Сталина надпись гласит:

"Она вступила в Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. — Прим. ред). Где парашют? Куда крепить значок? На срам? На курсы планеристок Авиабус!".

Ниже стоит подпись "И. Ст" — Иосиф Сталин. Надпись выполнена графитным карандашом, что характерно для вождя СССР, который предпочитал карандаш перу. Все карточки помечены штампом "Совершенно секретно".

По словам Куликовой, стоимость одной такой картинки оценивается в 10 тысяч долларов. При этом полная коллекция будет стоит более одного миллиона рублей, отметила она.