Сотрудники группы компаний "Культура" обнаружили в старой московской коммуналке, где умер пожилой мужчина, архив с картинками эротического содержания из коллекции Сталина.
"Было найдено шесть картинок эротического содержания из коллекции Иосифа Сталина. По нашим предположениям, всего коллекция состоит из сорока подобных картинок, но они находятся либо у коллекционеров, либо утеряны", — рассказала информационному порталу Lifedd исполнительный директор ГК "Культура" Юлия Куликова.
Эксперты изучили картинки и выяснили, что они действительно принадлежали Сталину, однако неизвестно, кто подарил их советскому лидеру.
Изображения представляют собой иллюстрации, созданные для книги историка искусства Кери фон Карвата "Эротика в искусстве", которая была опубликована в Вене в 1908 году. Сталин поставил свою подпись на каждой картинке, а также оставил там комментарии карандашом.
Так, на одной из картинок изображена обнажённая девушка, которая прыгает на скакалке. Оставленная рукой Сталина надпись гласит:
"Она вступила в Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. — Прим. ред). Где парашют? Куда крепить значок? На срам? На курсы планеристок Авиабус!".
Ниже стоит подпись "И. Ст" — Иосиф Сталин. Надпись выполнена графитным карандашом, что характерно для вождя СССР, который предпочитал карандаш перу. Все карточки помечены штампом "Совершенно секретно".
По словам Куликовой, стоимость одной такой картинки оценивается в 10 тысяч долларов. При этом полная коллекция будет стоит более одного миллиона рублей, отметила она.
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