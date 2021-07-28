Древний румынский золотой рудник получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия золотому руднику Росия Монтана, находящемуся в Румынии, из-за ее исторического значения, восходящего ко второму веку.

По данным Международного совета по памятникам, исторический рудник "содержит самый значительный, обширный и технически разнообразный подземный римский золотодобывающий комплекс, известный в настоящее время в мире”.

Президент Румынии Клаус Йоханнис высоко оценил включение этого объекта в список ЮНЕСКО в своем посте в Facebook во вторник и предложил, чтобы Росия Монтана "стала моделью для повышения ценности наследия через устойчивое развитие этого района”.

Решение ЮНЕСКО обрадовало не всех

Мэр муниципалитета Росия Монтана Эуджен Фурдуи утверждает, что новый статус "не приносит пользы ни общине, ни стране”, ссылаясь на дополнительные расходы на ремонт или обновление зданий в этом районе и бюрократию, требующую "одобрения ЮНЕСКО каждого шага и каждого действия".

Решение органа ООН также добавило дополнительных сложностей в продолжающийся юридический спор между Румынией и канадской компанией Gabriel Resources. Компания опубликовала заявление, в котором утверждалось, что решение ЮНЕСКО "противоречит обязательствам Румынии по ее инвестиционным договорам в связи с инвестициями”.

Компания подала иск о возмещении ущерба в размере $4,4 млрд в 2017 году после того, как румынское правительство заблокировало планы Gabriel Resources построить собственную крупную шахту в регионе после общенациональных протестов, вспыхнувших в 2013 году. План канадской компании должен был уничтожить четыре горные вершины и три деревни в муниципалитете.

Румынское правительство объявило шахту "Росия Монтана" объектом исторического интереса в 2016 году.