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Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина в 1945 г.

Наследие

Российским Минобороны рассекречены документы о взятии Берлина, которое стало финальной точке в разгроме войск фашистской Германии.

Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина в 1945 г.

Это сделано как часть проекта "Без срока давности". Здесь можно увидеть журналы боевых действий, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов советских воинов.

Берлин был настоящим городом-крепостью, и немецкие войска сопротивлялись "с обреченностью смертников". Штурм носил ожесточенный характер и требовал, как написано в одном из представленных документов "личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости".

Именно 30 апреля стало переломной датой в решающем ударе. От "Большого Берлина" в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района", — говорится в журнале. Ровно на следующий день немцы капитулировали.

Ранее на сайте Минобороны был открыт раздел "Забвению не подлежит", где можно ознакомиться с документами и фотоснимками, повествующими о зверствах нацистов в концлагерях и на оккупированных территориях. Это сделано в целях противодействия фальсификации истории.

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Автор: Михаил Закурдаев
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