Минобороны опубликовало документы о зверствах нацистов

На сайте российского Минобороны открыт раздел "Забвению не подлежит", где можно ознакомиться с документами и фотоснимками, повествующие о зверствах немецких нацистов в концлагерях, лагерях военнопленных, а также на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны.

В частности, здесь приведены свидетельства массового истребления гражданского населения, включая детей и даже младенцев. При этом страдали как жители СССР, так и стран Восточной Европы, включая украинцев, белорусов и поляков.

Открытие раздела приурочено к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемому ежегодно 11 апреля и приуроченному к годовщине восстания в Бухенвальде.

В министерстве отметили, что акция призвана поддержать охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

До этого мультимедийный проект "Память крепче гранита" был запущен Минобороны и посвящён воинским памятникам Великой Отечественной войны.

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