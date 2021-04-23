В Бейруте прошел митинг в память о геноциде армян

В ливанском Бейруте на Площади павших состоялся массовый митинг, посвященный 106-летию геноцида армян турецкой Османской империей.

Вместе с представителями армянской диаспоры, которая в Ливане весьма многочисленна, в нем участвовали и представители других народов, включая собственно иванцев.

"Мы сегодня вспоминаем наших павших, и не только армян, но и погибших ассирийцев, греков, халдеев, курдов и арабов в частности, так как преступления Османской (империи) коснулись всех этих народов на протяжении многих лет. Но даже после освобождения наших народов от османской оккупации справедливость не восстановлена и не были предоставлены даже извинения за все те жертвы", — заявила независимый депутат Полв Яукубян. Она подчеркнула, что в любой армянской семье есть хотя бы одна история, связанная с геноцидом.

Ранее сообщалось, что геноцид армян готов признать американский президент Джо Байден. Россия сделала это и осудила еще в 1995 году.

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