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В Бейруте прошел митинг в память о геноциде армян

Наследие » Мир

В ливанском Бейруте на Площади павших состоялся массовый митинг, посвященный 106-летию геноцида армян турецкой Османской империей.

В Бейруте прошел митинг в память о геноциде армян

Вместе с представителями армянской диаспоры, которая в Ливане весьма многочисленна, в нем участвовали и представители других народов, включая собственно иванцев.

"Мы сегодня вспоминаем наших павших, и не только армян, но и погибших ассирийцев, греков, халдеев, курдов и арабов в частности, так как преступления Османской (империи) коснулись всех этих народов на протяжении многих лет. Но даже после освобождения наших народов от османской оккупации справедливость не восстановлена и не были предоставлены даже извинения за все те жертвы", — заявила независимый депутат Полв Яукубян. Она подчеркнула, что в любой армянской семье есть хотя бы одна история, связанная с геноцидом.

Ранее сообщалось, что геноцид армян готов признать американский президент Джо Байден. Россия сделала это и осудила еще в 1995 году.

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Геноцид армян: Две стороны одной медали
Автор: Михаил Закурдаев
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