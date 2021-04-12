В американском Хьюстоне у памятника Юрию Гагарину собрались более 30 человек, чтобы отметить 60 лет со дня первого полета человека в космос.
В церемонии участвовали генконсул РФ в городе Александр Захаров и астронавт Майкл Бейкер, члены городской администрации и общественники. Ученики русской школы Хьюстона исполнили гимны России и США, а к монументу возложили цветы, передает ТАСС.
Бронзовый памятник Юрию Гагарину стоит напротив здания первой штаб-квартиры NASA. Рядом находится стальная плита в память о первом американце, совершившем орбитальный полет 21 июля 1961 года – Джоне Гленне.
А вот Госдеп США «подкачал»: поздравив мир с юбилейной датой, напрочь «забыл» имя первого космонавта и страну, которая запустила его.
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