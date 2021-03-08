Росгосцирк лицемерно скорбит по дрессировщику львов Борису Бирюкову

Дрессировщик львов, экс-директор Воронежского цирка имени Дурова Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни, сообщили в Росгосцирке.

"Ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет — Борис (Бериян) Бирюков", — говорится в сообщении на странице Росгосцирка в Facebook.

Народный артист возглавлял Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова с 1996 года. Несколько лет назад он покинул этот цирк после 24 лет работы — 22 лет директором и ещё двух — худруком. Как пояснили в Росгосцирке, штатное расписание приводилось в соответствие с установленными нормами —была сокращена должность худрука.

Никаких прощальных выступлений, какие организовывали к 80-летию Бориса Бирюкова в 2016 году, не было. Ранее Борис Бирюков говорил, что не станет дожидаться, пока его уволят — уйдёт сам.

"Новое руководство банально сокращает должность худрука. Так просто… Увольняют Народного артиста РСФСР, легенду отечественного цирка, Большого друга всех воронежцев. Увольняют того, кто был живой связью поколений, от кого мы могли услышать о тех временах, когда на манеже блистали Бугримова, Дуровы, Карандаш, Никитин. Увольняют большого профессионала и одновременно хранителя традиций нашего цирка, — написал в редакцию "Вести-Воронеж" один из горожан.

Борис Бирюков родился в 1936 году в цирковой семье, чьи творческие корни уходят в XVIII век к цирковой династии Танти. Он был удостоен ордена Почёта и ордена "За службу Отечеству" IV степени.