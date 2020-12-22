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Знал ли Нострадамус про 2021 год?

Наследие

Сегодня, 22 декабря, в 15:00 специалист по творчеству Мишеля Нострадамуса, историк Алексей Пензенский, автор единственного прямого перевода "Центурий" со старофранцузского на русский язык и нескольких биографий знаменитого прорицателя, рассказывает в прямом эфире о том, говорится ли в каких-либо пророчествах астролога о грядущем 2021 годе.

Знал ли Нострадамус про 2021 год?

В некоторых публикациях написано, что Сибирь и Дальний Восток пострадают от жары и сопутствующих ей пожаров, в то время как европейскую часть России будут нещадно заливать ливни. Про наводнения Нострадамус писал особенно много, полагают на отдельных веб-ресурсах.

Стоит ли верить предсказанию о развязывании чуть ли не третьей мировой войны? Куда более забавным выглядит якобы предсказание появления истоков новой мировой религии, которая явится миру во всём блеске тогда, когда никого из ныне живущих, включая даже долгожителей, уже не будет на этой Земле.

Гадания провидца XVI века порой сравнивают с другими ясновидящими, особенно популярна у журналистов слепая Ванга. Такой "прогноз", как возрастание в экономике сферы услуг, дают современные ньюсмейкеры, а вовсе не алхимики эпохи Ренессанса. Давайте лучше прислушаемся к словам того, кто читал Нострадамуса в подлиннике.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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