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Дмитрий Плотников

9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

4:19
Наследие » Мир

9 мая 1945 года стало поворотным моментом в истории Второй мировой войны и всего человечества.

Концерт в СПб на Дворцовой в День Победы 2019 Александр Беглов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Концерт в СПб на Дворцовой в День Победы 2019 Александр Беглов

Это был день, когда официально закончилась Вторая мировая война в Европе. Именно в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что означало полную победу над одним из самых жестоких и разрушительных режимов в истории.

Подписи и моменты подписания

Акт о капитуляции был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе (Франция) представителями Вермахта:

  • Генерал-полковник Альфред Йодль — главный начальник оперативного управления вермахта.
  • Генерал-лейтенант Вильгельм Нидермайер — начальник штаба.

Подписали его также представители союзных держав. Официальный день основного подписания был назначен на 8 мая, но на тот момент документ ещё не был утверждён всеми сторонами.

И вот 9 мая 1945 года в 00:43 в Берлине был подписан окончательный акт о капитуляции. 

Со стороны Германии его подписали Вильгельм Кейтель, Ганс Георг фон Фридебург и Ганс-Юрген Штумпф.

Безоговорочную капитуляцию со стороны СССР принял маршал Георгий Жуков, со стороны союзников — заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Уильям Теддер.

Почему это так важно?

9 мая 1945 года стало символом окончания крупнейшего конфликта в истории человечества, в котором погибли десятки миллионов людей, разрушены города и страны. Завершение войны в Европе стало победой антигитлеровской коалиции, где главную роль сыграл Советский Союз. Советские войска освободили почти всю Восточную Европу и нанесли решающее поражение нацистской Германии в битве за Берлин.

Этот день стал днем памяти, день благодарности ветеранам, день скорби по погибшим. Победа в Великой Отечественной войне и в целом в Второй мировой войне стала важнейшим историческим событием не только для СССР, но и для всего мира.

Победа и её значение для Советского Союза

Для Советского Союза 9 мая 1945 года стало важнейшей вехой. Вся страна отмечала День Победы, который впоследствии стал национальным праздником. Этот день стал символом мужества, героизма, самопожертвования и общей победы народа в борьбе с фашизмом. В 1945 году, спустя год после окончания войны, было проведено торжественное военное шествие, которое стало началом долгой традиции, продолжающейся по сей день.

Торжественная программа празднования была организована в Москве на Красной площади, где прошёл знаменитый Парад Победы. На площади были собраны войска, а через несколько месяцев после этого был основан памятник "Могила Неизвестного солдата".

9 мая 1945 года стало не только символом победы, но и моментом возрождения после ужасов войны, восстановления нации и страны, которая понесла чудовищные потери.

Память и наследие

Сегодня 9 мая — это день, когда весь мир вспоминает не только события 1945 года, но и подвиг миллионов людей, внесших вклад в победу. В России и странах СНГ этот день стал официальным праздником — Днём Победы, который сопровождается парадами, торжественными мероприятиями, встречами с ветеранами и мемориальными акциями.

9 мая 1945 года — это день, когда над Европой взошло новое солнце, а темные тучи фашизма рассеялись. Этот день будет жить в памяти народов как символ победы света над тьмой.

Медиахолдинг Pravda.Ru поздравляет всех с Днём Победы! Мы народ-победитель, и с честью несём это звание через годы!

Вечная память погибшим в той войне.

Капитуляция Германии. 1945 г.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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