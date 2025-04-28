Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов

Когда-то в Лейпциге был маленький ресторанчик с большим домашним историческим музеем, которому позавидовал бы любой русский музей 1812 года. Ресторан назывался "Napoleonstein". Здесь были обмундирование, оружие, картины, личные вещи не только сошедшихся в битве под Лейпцигом армий, но ценные артефакты, принадлежавшие русским офицерам и солдатам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ke1207, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Битвы народов, Лейпциг, Германия

Например, личный рескрипт Репнина, где он приказывал местным жителям сдавать найденные после битвы ружья по 2 талера за штуку, пару пистолетов за 2 талера. Побывавшие здесь русские в начале прошлого века отмечали, что русским музеям следовало хотя бы сфотографировать представленные здесь экспозиции. С историей у нас всегда в России была напряженка.

Больше мифологический, чем христианский — третий рейх его одобрил

Может быть поэтому, в назидание потомков, здесь накануне Первой мировой войны немцы начали строительство грандиозного памятника Битвы народов. Памятник, который дожил до наших дней. А его гигантские масштабы уже поражали тогда современников. Некоторые фигуры превосходили фигуры фараонов в Египте, особенно на фоне стоящих рядом людей. Хотя русские современники считали его более языческим, нежели христианским.

Там не было такого обилия церковного антуража, который был в российской традиции. Даже гигантский архангел Михаил и другие фигуры больше напоминали языческих "торов" и "зигфридов", но ни как божьих ангелов. Может быть, поэтому Гитлер оставил в покое этот памятник, придя к власти, будучи поклонником строгой, жесткой, милитаризированной германской мифологии.

Заложенный немецким патриотическим союзом в 1898 году, стараниями архитектора Тиме он был закончен в 1913 году. Кроме чисто немецко-прусской моды на всё армейское, гигантский барельеф изображал павших воинов, почему-то с профилем Наполеона, и на нём были орлы, орлы, орлы. Барельеф 11 метров высоты и 60 метров длины завершался боевым кличем немцев "Gott min uns". Не переводим. Судя по тому, сколько в постсоветской России было издано книг, прославляющих нацистскую армию, все поймут.

Отмечу, что при первоначальном взносе в 19 тысяч марок, памятник чрез несколько лет уже стоил 6 миллионов. Но немцы уже стали единой нацией. Масса союзов и стрелковые, гимназические, спортивные общества вносили свой посильный вклад. Главную прибыль приносили, конечно, лотереи. Именно на главный памятник Германии. Также жертвовали города и сам кайзер. Правда, последний, подтвердив своё скряжничество, ограничился 10 тысячами. Если бы крупповские пушки отлить, а тут какая-то мифическая крепость...

Памятник Битве народов высотой около 100 метров стоит на площадке, куда ведет лестница шириной в 40 метров . О барельефе мы говорили, но на высоте почти 50 метров стоят колоссальные фигуры воинов 12 метров высоты. Внутри тоже каменные воины, которые охраняют покой павших героев, и четыре фигуры немецкой "добродетели".

На памятнике многие делали деньги, ведь рядом находился за палисадом маленькая стела памяти узурпатора — Наполеона. Монолит с изображением чугунной треуголки, картой и подзорной трубой. Это всё тиражировалось в гипсе и продавалось "туристам". А то, что здесь полегли 100 тысяч воинов — время рассудит.

Милорадович: "Канонада здесь была громче Бородинской"

Сама Битва народов была намного дальше, в Госсе. Деревня, село или городок, как кому нравится. Где 16 октября 1813 года кипел страшный рукопашный бой, а растиражированный на Западе Ватерлоо — это местечковое сражения. Сам Милорадович писал о битве под Лейпцигом:

"... канонада здесь была громче Бородинской".

Здесь в 1863 году подвижником доктором Апелем были поставлены каменные столбики, которые указывали, где были армия Наполеона и союзные войска. Здесь же были поставлены малые памятники Шварценбергу и трём монархам. Наши соотечественники отмечали, что хотя памятники и содержатся в надлежащем состоянии, но они уже вошли в зону сосисочных закусочных и многочисленных пивных. Что греха таить, и монархи наши накануне битвы втроём пили, пока не заметили их французы. Выручили русские казаки.

Тогда на поле битвы уже было не достать ни ядра, ни пули, ни куска железа. Всё было пущено в оборот местными крестьянами. А прошло всего сто лет. Зато наши новые "рассейские" историки утверждают, что никакого Куликова поля не было. Мол, железок не нашли. А прошло более 700 лет. Уже после Битвы народов исчезли и братские могилы. Но Госсе осталась, ставшая темой песен Финляндского русского полка, который не раз шёл в штыковую против неприятеля.

4 дня кровопролитной битвы. Страшная артиллерийская канонада, атака конницы Мюрата и лихая контратака личного конвоя Александра I. В переулках, дворах и садах Госсы шла страшная штыковая рубка. Только после тёех штурмов русские заняли Госсу. И очевидцы писали, в Лейпциге живут сотни русских, проезжают тысячи, а церкви памяти битвы с нашей стороны нет. И как говорили наши подвижники, на русскую церковь, мол, у государства средств нет, а вот немцы возвели себе памятник, начиная с несколько тысяч, а построили за миллионы.

И несколько сведений о той битве. С обеих сторон принимали участие более 400 тысяч человек. Со стороны союзников полегло более 50 тысяч. Большая часть — русские. И союзную армию составляли русские в большинстве — более 100 тысяч человек.

Церковь русскую накануне Первой мировой здесь всё-таки возвели. Здесь покоятся останки некоторых русских генералов и неизвестных русских солдат.

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Уточнения

Ле́йпциг (нем. Leipzig, МФА (нем.) : МФА: , лат. Lipsia, в.-луж. Lipsk) — город в Германии, расположенный на западе федеральной земли Саксония.



Иоахи́м Мюра́т (фр. Joachim Murat; правильное традиционное произношение — Жоаше́н Мюра́, современное — Жоаки́м Мюра́; 25 марта 1767, Лабастид-Фортюньер, Гиень, Франция — 13 октября 1815, Пиццо, Калабрия, Неаполитанское королевство) — наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806—1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808—1815 годах.



Граф Михаи́л Андре́евич Милора́дович (1 (12) октября 1771, Полтавская губерния, Российская империя — 14 (26) декабря 1825, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский генерал от инфантерии (1809), один из военачальников русской армии во время Отечественной войны 1812 года, санкт-петербургский военный генерал-губернатор (1818—1825) и член Государственного совета с 1818 по 1825 год.

