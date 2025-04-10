Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России

6:39 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Для войн всегда найдётся причина. Жизненное пространство, династические или идеологические распри, межнациональные столкновения. Но есть еще и религиозные войны. Вспомним войны между католиками и протестантами, которые завершились кровавым апофеозом Тридцатилетней войны. А сами войны задели десятки европейских стран и стоили миру огромных жертв. Эти войны продолжаются и сегодня. Правда, их чаще всего прикрывают сегодня мифической геополитикой.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оптина Пустынь

Россия в этом плане до сегодняшнего времени избегала религиозных войн. Хотя во времена патриаршества Никона, который уже при жизни умудрился получить титул "великого Государя", были все предпосылки для этого. Но это не случилось. Практически вся Россия спокойно приняла церковные нововведения 1656 года, а последователи раскола предпочитали бежать от "ревнителей благочестия" куда подальше. Вот и появлялись поселения русских раскольников и в Турции, и в Европе, на Кавказе. Они же первыми осваивали Сибирь и Дальний Восток. Соответственно защищая русские рубежи.

Хочет царь реформу — сделаем

В нашей официальной русской историографии однозначного взгляда на реформу патриарха Никона нет. Понятно, что официальная церковь её одобряет, а раскольники — нет. Впрочем, русский историк Николай Каптерев ещё в позапрошлом веке считал, что древние наши чины и обряды ничем и никем не искажались. В общем это и понятно, Россия тогда еще не представляла угрозу для Европы. Да и НАТО тогда не было. Это сегодня пытаются повсеместно вымарать все завоевания Советской России. Только вместо советской идеологии за тридцать с лишним лет ничего так и не изобрели, кроме традиционной антирусской пропаганды.

Каптерев, активно работавший с русскими архивами, отмечал, что всё русское церковнослужение до Никона существовало в том самом виде, которое мы приняли от греков Византии вместе с христианством. У греков позднее, особенно после подчинения тамошних ортодоксов туркам, многие чины и обряды заметно изменились. У нас же всё осталось по-старому, неизменным, что впоследствии привело к церковной розни между греками и русскими.

Есть мнение, что Никон не был в числе лидеров проведения церковной реформы. Такую честь ему предоставило его окружение, а вернее, сам царь и его духовник протопоп Стефан Вонифатьев. Сам Никон в начале своей карьеры до патриаршества "принадлежал к кружку ревнителей древнего благочестия", которые выдвинули позже наоборот таких столпов раскола как Неронова, дьяка Фёдора и многих других. Естественно, вся ненависть лидеров раскола и была позже обращена на Никона. Ну, не против царя же идти…

Именно под влиянием царя или по приказу патриарх Никон становится церковным лидером грекофилов, ведя свои реформы жёстко и круто.

Лишь после того как его сняли с патриаршества (по Омару Хайяму - не вечны князи, вечны грязи), он вновь вернулся к своим прежним утверждениям: наш обряд правилен, а у греков "пёстро". После ухода с патриаршей кафедры он совсем не интересуется движением затеянной им реформы и порядков в церкви. А зря. Ещё около ста лет в русских лесах будут гореть раскольнические скиты, где погибнут тысячи детей и женщин. Реформу Никона десятки тысяч воспримут как приход Антихриста.

Чиновничество зачастую подменяет веру

Но кто же виноват? Конечно, не царь. Хотя искреннее увлечение царя греками и вынужденное Никоном принесло им много горя. Стоило пошатнуться влиянию патриарха на царя, как многие, даже греческие иерархи, перешли на сторону врагов Никона. Наряду со старообрядцами они стали обвинять бывшего патриарха в самочинных церковных новаторствах, нарушителем церковной старины и обычаев.

Греки, сами поначалу рекомендовавшие Никону строже относиться к клиру, почуяв смену ветра, теперь наоборот стали обвинить его перед восточными патриархами в жестоком отношении к верующим, сгущая краски.

"Из алтаря Никон сделал преторию, в которой снимал цепи с закованных иерадиоконов (монах в сане дьякона)", — писал на Восток Паисий Лигарид.

Он же утверждал: "Чтоб не казаться ниже Бога, придумал для песнопения служебные чины и лики, назвав некоторых отроков херувимами и серафимами, Никону они прислуживали, который чесался перед зеркалом в алтаре".

А ведь ещё недавно они целовали Никону руку. Царь нападки на своего бывшего любимца одобрял.

Правда, после падения Никона царю пришлось разбираться с неблаговидными поступками уже ябедника Лигарида. Но всё же убеждение, что греки есть истинные хранители благочестия и веры, в Алексее Михайловиче не поколебалось. К страстному призыву вождей раскола вернуться к русской старине царь оказался глух. И умер убеждённым грекофилом.

Чего не скажешь о его сыне, Великом Петре. Новому царю, пробивавшему окно в Европу, нужны были рабочие руки и солдаты. Именно в его время начались розыски раскольников, бежавших в дремучие леса.

Позже, уже в империи, никого не интересовало как крестится солдат, главное, чтобы воевал хорошо и Отечество любил. Зато мы можем гордиться нашими русскими купцами-старообрядцами, которые не только ставили страну на промышленные рельсы, возводили города, но и были большими меценатами русского искусства.

Так нужна ли была реформа Никона России? Никаких выгод ни царь, ни бояре с дворянством, ни тем более народ от неё не получили. Уникальное явление, если вспомнить церковный раскол на Западе. Там многие оказались в большом выигрыше. В России нет. Нам же в память об этом весьма трудном моменте в нашей истории осталось лишь троеперстие. Старообрядцы по-прежнему крестятся двумя перстами. А что нового появилось в церковных книгах — для этого есть семинария…

Уточнения

Патриа́рх Ни́кон (мирское имя Ники́та Ми́нин (Минов); 7 [17] мая 1605, село Вельдеманово — 17 [27] августа 1681, Тропинская слобода, Ярославль) — московский патриарх, имевший полный официальный титул «Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх» с 25 июля (4 августа) 1652 года по 12 (22) декабря 1666 года.



Правосла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία, дословно — «правильное славление (прославление)», исторически, по смыслу — «правильное мнение») — одно из основных и древнейших направлений в христианстве, сложившееся на протяжении первого тысячелетия в Византии, в эпоху семи Вселенских соборов.

