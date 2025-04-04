Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад

Что такое наука? Вроде бы всё просто. Интернет, атомная энергия, математика и электроника. Хотя до сих пор задаются вопросом — почему деревья качаются. Мы, как собаки, понимаем, но сказать не можем.

Фото: commons.wikimedia.org by sasa4250, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Загорск, Адам и Ева в раю - panoramio

Так и наши предки за тысячелетия уходили в такие дебри, откуда не то что возврата нет, а и не каждый поймет, о чём идёт речь Но надо жить в своё время. Весьма напоминает наши новые ТВ-передачи, где ведущие всё чаще уходят от реалий в дебри схоластики, то есть попросту говорят на отвлечённые темы, которые не только не проверены опытом, а попросту отбрасывают нас на тысячелетия назад. Так и оказывается "научная" схоластика снова в чести.

Когда не в ладах с математикой, иди в философы и богословы

В XII веке жил известный учёный Петр Ломбардский. Какие там физика и химия, это оставим для Ломоносова... Для своих учеников он оставил руководство по сдаче ЕГЭ. Вопросы были сложные: где находился Бог до сотворения мира, сколько было лет Адаму в момент его сотворения, и почему Еву сделали из его ребра, а не из другой части тела. Да, и почему тогда Адам спал. Наркоз?

Для сексологов и феминисток настоящего в 1565 году появилась книжечка, тоже научная, "Новое исследование о женщине, доказывающее, что она не человек". Свое доказательство анонимный смелый автор (времена многих романов Дюма, ревнивцы могли и шпагой заколоть) подтверждал 50 текстами из Священного писания. По его словам, он перерыл всю Библию и не нашёл ни одного места, где бы женщина была названа человеком. И здесь много было чего относительно женщин. Так что книжка была предтечей нынешней психологии как науки?

Но в ответ раздался рык из Виттенбергского университета. Немецкие учёные в своём трактате писали: "В увещевание к школьной молодежи по поводу ругательной книги против женщин (значит, читали ее школяры, и книга пользовалась успехом), уверяющей, что женщина не человек, заявляем — этот грязный пёс просто издевается над Священным писанием, и женщина тоже человек".

Вообще тема женского пола весьма популярна и тогда, и сегодня. Особенно в научных кругах. Смотрим фильмы, читаем мемуары и пьесы даже современных авторов. Вот в 1767 году в Саксонии и появился очередной опус "Ответ на вопрос: нужно ли миру такое зло как женщины". Правда, литература была ближе к чеховским юмористическим рассказам. Чем блондинка лучше брюнеток, и наоборот.

Можно понять "научную" схоластику. Это вам не точные науки, бумага и язык всё выдержат. Вот и переключались потомки новых гуманитариев на диссертации типа "была ли у древних богов борода", или некие Цейберг и Беккер даже получили учёную степень за рассуждения "каким чудом сохранилось платье у евреев во время похода по пустыне, и не выростало ли оно заново". Весьма напоминает сегодняшние схоластические передачи типа "не факт".

"Нобелевка" за пупок Адама? А почему бы и нет

В общем, интересное чтиво предлагали не только богословы и философы. Авторами интересных заключений были доктора медицины и хирургии. Например, Христиан Рейнгард, который издал трактат в 1752 году в Гамбурге: "Был ли у наших прародителей Адамы и Евы пупок?" В параграфе 17-м он с научной точки зрения всё объяснил, раз они сотворены, а не рождены, произведены, а не созданы, а в этом никто не сомневается, а те, кто сомневается, значит, будут преданы анафеме, значит, пупка у них не было. Логично.

Естествознание мы изучаем и сегодня. Это зоопарк, птички и животные, которых мы ещё не перебили. В Вюрцбурге в 1700 году вышла интересная диссертация научного мужа Дилля. Нам тогда было не до птичек, шведы наваляли под Нарвой.

Но сей научный муж дал описание птиц, которые исцеляют человека, и попутно сообщил о камнях, которые также помогут нам подольше прожить. Яшма вызывает бодрость духа, аметист, положенный на грудь пьяного, рассеивает винные пары и разгоняет хмель. Какие-то камешки я когда-то привез с Урала, надо попробовать.

А зато камешки в зобу петуха сделают вас мужественным и храбрым. И курицу съешь, и героем станешь.

Ближе к нашему времени, с открытием электричества, стали весьма популярными в научных кругах темы спиритизма и гипнотизма. Какой бы голос вы ни услышали, вам с научной точки зрения докажут — да это же ваша мама, дядя или предок, усопший ещё в годы Смутного времени.

Столоверчение Европа узнала в середине позапрошлого века, хотя такой "научный" подход был весьма популярен уже у древних греков и соответственно у римлян. Тоже древних. Тогда, чтобы проникнуть в тайны будущего, двигали трёхногие священные столы. Папирусные свитки это зафиксировали, правда, без авторства первых чревовещателей. Увы, император Валент в IV веке н. э. это не оценил, посчитав столоверчение колдовством и суеверием. На костер тогда не отправляли, но судебные дела против "науки" было делом обычным. Что с них взять, варвары.

Времена меняются, но не меняется человек, а тем более наука. Она всегда найдёт что-то интересное, выдавая старое за новое.

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Уточнения

Но́белевская пре́мия (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) — самая престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения либо за крупный вклад в культуру или развитие общества.



Адам (ивр אָדָם‎, буквально человек, мужчина) и его жена Ева (ивр. חַוָּה‎, Хава, от חַי‎ живая) — в авраамических религиях: первые люди на Земле, сотворённые Богом и прародители человеческого рода.

