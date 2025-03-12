Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия

1:02 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Всем хочется подольше задержаться в этом свете. И это не всегда зависит от нас: природные катаклизмы, войны, социальные условия, болезни давят человечество из всех щелей. И всё же долгожители ещё встречаются, несмотря на войны, болезни и ураганы.

Фото: commons.wikimedia.org by Фотограф императорского двора Л. Шуман is licensed under Скан из книги "The Imperial House of Hapsburg" Иоганна Кауфмана, 1968. Император Франц Иосиф I

Причём это могут быть и обычные люди, всю жизнь, проведя в весьма скромных условиях в деревне, и власть имущие, которые тяготы своих подданных сегодня смогут увидеть лишь по ТВ. Как, например, покойная британская королева. А сотню лет назад в число долгожителей входил император Австро-Венгрии Франц Иосиф, который правил более 60 лет.

"Ох, рано встаёт охрана"

Его царствование не было спокойным и мирным. Ряд военных поражений от противника, постоянное национальное брожение внутри, венгерская революция, от которой его спасла Россия, и которую он потом постоянно предавал, будучи кавалером русского Георгиевского креста. Плюс и семейные драмы, напомним о его жене Сиси (Елизавете), которую убил итальянский анархист. Да и с детьми было не всё благополучно. Но все эти невзгоды император успешно переживал, следя за своим здоровьем. На то он и государь.

Несмотря на глубокую старость, Франц был всегда бодр и даже в почтенные годы правления всегда был озабочен государственными делами.

Его близкие и приближённые отмечали железное здоровье монарха, ведь за всю свою жизнь он ни разу серьёзно не болел. Позже врачи писали, что долгая жизнь императора — это правильная жизнь человека. За всё время своего царствования он придерживался немецкой поговорке "Morgen tunde hat gold im Munde". А по-русски — кто рано встаёт, тому Бог подаёт.

Зимой он обычно вставал в 5 часов утра, летом в 4, чем приводил в бешенство свою свиту, которая любила понежиться на перинах, но, будучи "госслужащими", должна была бежать за императором.

Старик-камердинер помогал такому же немолодому императору облачиться в военный камзол, который Франц носил постоянно. Гражданские костюмы он не любил, отсутствовали они и в его гардеробе. Только будучи в горном Тироле, он надевал, иногда даже в глубокой старости, охотничий костюм. Хотя заниматься спортом врачи ему строго запретили. Время скандинавских лыжных палок для стариков тогда ещё не пришло.

Обычно он любил носить австрийский мундир фельдмаршала (всё-таки император), синий сюртук с золотыми лампасами, чёрные брюки с красными генеральскими лампасами и чёрное кепи. Сквозняков он не любил.

Правда, бывая в Венгрии (он был по совместительству королём Венгрии, которую ему в молодости "подарил" Николай I), одевался в местный доломан с бранденбургами, рейтузы и лакированные сапоги.

Утром Франц выпивал чашку молока, и в 6 утра садился за работу, пока Вена спала. В 9 утра чашечка кофе, после чего император немного отдыхал, а далее начинались приёмы и аудиенции. Интересно, что вопреки мнению его современников, что венский двор соблюдает строгие правила этикета, Франц Иосиф был доступен для своих подданных. Конечно, если это касалось серьёзного дела. На старости он уже редко посещал совет министров и не выносил большого пустословия.

Внимание для желающих долго прожить. Молоко и кофе это не завтрак. Завтрак у императора начинался в районе полудня. Чашка бульона, немного мяса и стакан пива. А потом можно снова прилечь на часок. Днём он снова работал, а в 6 часов вечера обед. И в приятном обществе можно было пропустить пару сигареток. Вообще венцы начала прошлого века обедали по русским меркам очень поздно. Так что обед во дворце примерно в 14:00 был бы ими не понят. Правда, император уже после 9 часов вечера был в постели. А вставать надо было с петухами.

Природа — наша вечная молодость

Конечно, такая жизнь для многих была уныла, однообразна и скучна. Но годы… Одним сидеть на лавочке возле дома, другим — скучать со своими старыми слугами во дворце. Хотя в молодости Франц Иосиф был весьма активен и любил удовольствия. Был лихим наездником, охотником, любил театр. К старости он появлялся только на народных празднествах.

В возрасте за 60 лет врачи ему запретили даже пешеходные прогулки. Пришлось выезжать на старом венском экипаже. Кстати, его ландо с золочёными колесами и белыми лошадками хорошо знали местные жители. Как если бы сейчас в открытом "Аурусе" катался наш президент по Москве. Но времена другие…

Кстати, только в 1908 году Франц Иосиф решился сесть в автомобиль. А авто тогда в Австрии были мирового уровня. И в питерском гараже Николая II они тоже были. Быстрая езда понравилась императору, но он остался привержен старым добрым лошадкам. Но вот его наследника "железный конь" не спас, что и стало причиной Первой мировой войны.

Как любой старик, австрийский император, несмотря на запреты со стороны врачей "из-за гигиенических соображений", любил повозиться и пообщаться с внуками. В Ишле, где он проводил время летом, рядом с ним были десятки внуков и правнуков. А в самом дворце, как в детском саду, стояли шум и гам. Но этот шум не раздражал и не беспокоил старого императора.

Вообще вилла в Ишле не была похожа на дачи нынешних нуворишей. Всё там было очень скромно — маленький курорт в долине среди гор. Никаких излишеств, зато везде природа, которую император боготворил с юности.

Франц Иосиф всегда был ревностным католиком. Даже в глубокой старости он лично присутствовал на двух торжествах. На католической процессии праздника Тела Господня он шел по улице во главе процессии под июльским жарким солнцем с непокрытой головой. Другой праздник — Омовение ног в Страстной четверг.

В молодости и зрелые годы император омывал ноги 12 старым нищим, прежде чем предложить им сесть за трапезу. К старости врачи строго запретили ему принимать участие в этих церемониях. Полагаю, охрана императора вздохнула спокойно, потому что отобрать из тысячи нищих проверенных и верноподданных было тяжело.

Но почитайте и Ярослава Гашека — Швейк расскажет там вам о Франце Иосифе и побольше…

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Уточнения

Ве́на (нем. Wien [ˈviːn] ) — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии. Расположена в восточной части страны.



Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

